رونالدو لاعب شهر سبتمبر 2021 في مانشستر يونايتد

حصد كريستيانو رونالدو جائزة أفضل لاعب في مانشستر يونايتد عن شهر سبتمبر 2021.

كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

المهاجم البالغ 36 عاما كان قد حصد جائزة أفضل لاعب عن الشهر ذاته في الدوري الإنجليزي متفوقا على محمد صلاح نجم ليفربول. (طالع التفاصيل)

شارك البرتغالي في 5 مباريات مع الشياطين الحمر الشهر الماضي سجل خلالها 5 أهداف.

ولم يهز البرتغالي شباك أستون فيلا في المباراة التي خسرها الفريق بهدف دون مقابل بالجولة السادسة.

وكان رونالدو قد سجل في ظهوره الأول ضد نيوكاسل ثنائية تبعها بهدف الفوز على وست هام يونايتد.

🚨 𝑷𝑳𝑨𝒀𝑬𝑹 𝑶𝑭 𝑻𝑯𝑬 𝑴𝑶𝑵𝑻𝑯 🚨 Presenting the winner of our September award: @Cristiano 🏆 #MUFC pic.twitter.com/REBBEpDsR8 — Manchester United (@ManUtd) October 14, 2021

وفي دوري الأبطال سجل هدفا أمام يانج بويز السويسري، وضد فياريال الإسباني سجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع.

وشكر رونالدو الجماهير التي صوتت له لحصد جائزة أفضل لاعب في الشهر بمانشستر يونايتد.

وكان ماسون جرينوود قد حصد جائزة أفضل لاعب في الشهر الماضي في النادي الإنجليزي.