رونالدو لاعب شهر سبتمبر 2021 في مانشستر يونايتد

الخميس، 14 أكتوبر 2021 - 18:59

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد وفياريال

حصد كريستيانو رونالدو جائزة أفضل لاعب في مانشستر يونايتد عن شهر سبتمبر 2021.

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

المهاجم البالغ 36 عاما كان قد حصد جائزة أفضل لاعب عن الشهر ذاته في الدوري الإنجليزي متفوقا على محمد صلاح نجم ليفربول. (طالع التفاصيل)

شارك البرتغالي في 5 مباريات مع الشياطين الحمر الشهر الماضي سجل خلالها 5 أهداف.

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ولم يهز البرتغالي شباك أستون فيلا في المباراة التي خسرها الفريق بهدف دون مقابل بالجولة السادسة.

وكان رونالدو قد سجل في ظهوره الأول ضد نيوكاسل ثنائية تبعها بهدف الفوز على وست هام يونايتد.

وفي دوري الأبطال سجل هدفا أمام يانج بويز السويسري، وضد فياريال الإسباني سجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع.

وشكر رونالدو الجماهير التي صوتت له لحصد جائزة أفضل لاعب في الشهر بمانشستر يونايتد.

وكان ماسون جرينوود قد حصد جائزة أفضل لاعب في الشهر الماضي في النادي الإنجليزي.

مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي في إنجلترا كريستيانو رونالدو لاعب الشهر
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