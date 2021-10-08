رونالدو يتفوق على صلاح ويحصد جائزة أفضل لاعب لشهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي
الجمعة، 08 أكتوبر 2021 - 12:38
كتب : FilGoal
حصد كريستيانو رونالدو جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
كريستيانو رونالدو
النادي : مانشستر يونايتد
وتفوق البرتغالي على محمد صلاح نجم ليفربول وكل من جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي وآلان سان ماكسيمان من نيوكاسل يونايتد وإسماعيلا سار نجم واتفورد وأنطونيو روديجر مدافع تشيلسي.
وأحرز رونالدو 3 أهداف في 3 مباريات بقميص الشياطين الحمر، مثلما فعل صلاح بقميص ليفربول.
3️⃣ 𝗚𝗮𝗺𝗲𝘀
3️⃣ 𝗚𝗼𝗮𝗹𝘀
Cristiano Ronaldo is September's @premierleague #POTM#FIFA22 #PoweredByFootball pic.twitter.com/zE2l8cYt9o— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) October 8, 2021
وفاز البرتغالي بالجائزة للمرة الخامسة في مسيرته والأولى منذ مارس 2008.
رونالدو حصد الجائزة في أشهر: نوفمبر 2006 – ديسمبر 2006 – يناير 2008 – مارس 2008.
وأصبح الفارق بين الجائزتين 13 عاما هي الأطول في تاريخ الجوائز الفردية للاعبي الدوري الإنجليزي.
Who else? ✨
Your @EASPORTSFIFA Player of the Month is: @Cristiano 🔴 ⚪️ ⚫️#PLAwards pic.twitter.com/tgkoLkiTuj— Premier League (@premierleague) October 8, 2021
وصار رونالدو ثالث أكثر لاعب حصدا للجائزة بالتساوي مع واين روني وروبن فان بيرسي.
ويسبق البرتغالي فقط كل من هاري كين وستيفن جيرارد برصيد 6 مرات، فيما يعد الأرجنتيني سيرخيو أجويرو الأكثر فوزا بالجائزة برصيد 7 مرات.