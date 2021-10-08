رونالدو يتفوق على صلاح ويحصد جائزة أفضل لاعب لشهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 08 أكتوبر 2021 - 12:38

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

حصد كريستيانو رونالدو جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022.

وتفوق البرتغالي على محمد صلاح نجم ليفربول وكل من جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي وآلان سان ماكسيمان من نيوكاسل يونايتد وإسماعيلا سار نجم واتفورد وأنطونيو روديجر مدافع تشيلسي.

وأحرز رونالدو 3 أهداف في 3 مباريات بقميص الشياطين الحمر، مثلما فعل صلاح بقميص ليفربول.

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وفاز البرتغالي بالجائزة للمرة الخامسة في مسيرته والأولى منذ مارس 2008.

رونالدو حصد الجائزة في أشهر: نوفمبر 2006 – ديسمبر 2006 – يناير 2008 – مارس 2008.

وأصبح الفارق بين الجائزتين 13 عاما هي الأطول في تاريخ الجوائز الفردية للاعبي الدوري الإنجليزي.

وصار رونالدو ثالث أكثر لاعب حصدا للجائزة بالتساوي مع واين روني وروبن فان بيرسي.

ويسبق البرتغالي فقط كل من هاري كين وستيفن جيرارد برصيد 6 مرات، فيما يعد الأرجنتيني سيرخيو أجويرو الأكثر فوزا بالجائزة برصيد 7 مرات.

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