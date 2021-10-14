مدرب بورنموث: هذا ما سنفعله لدعم بروكس بعد تأكد إصابته بالسرطان

الخميس، 14 أكتوبر 2021 - 16:21

كتب : FilGoal

ديفيد بروكس بورنموث

تحدث سكوت باركر المدير الفني لبورنموث عن إصابة لاعبه ديفيد بروكس بالسرطان وكيفية دعمه في الفترة المقبلة.

وأعلن الويلزي ديفيد بروكس لاعب بورنموث إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية في مرحلته الثانية.

وقال باركر في مؤتمر صحفي: "لقد كان أسبوعا صعبا للغاية بالنسبة لديفيد وعائلته، كانت أخبارا مروعة حين تم التأكد من تشخيص المرض".

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وأضاف "التركيز الرئيسي لنا جميعا الآن، كيف نتلف حوله، ونضع آليات لدعمه".

ويستعد الفريق لملاقاة بريستول سيتي في دوري القسم الثاني يوم السبت.

وأكمل "أرى مجموعة من الرجال لن يتعرضوا للهزيمة ويتطلعون إلى مساعدة زميلهم".

وأتم "بروكس عضو محبوب في الفريق وعلينا جميعا دعمه".

بروكس لعب 9 مباريات مع بورنموث الموسم الحالي سجل خلالها ثلاثة أهداف.

وقال بروكس عبر حساباته الشخصية في وسائل التواصل الإجتماعي: "من الصعب كتابة هذا، لقد تعرضت للإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية في مرحلته الثانية".

وأضاف "سأبدأ العلاج الأسبوع المقبل، على الرغم من أن هذا صدمة لي ولعائلتي ولكنني متفائل، واثق من أنني سأتعافى في أقرب وقت وأعود للعب في أقرب وقت ممكن".

ويلعب بروكس في بورنموث منذ عام 2019، سجل 18 هدفا وصنع 12 آخرين في 91 مباراة.

تواجد بروكس مع منتخب ويلز في اليورو الأخير وشارك كبديل في ثلاث مباريات.

ديفيد بروكس بورنموث سكوت باركر
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