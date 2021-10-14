المصري يعلن عبر في الجول حل مشكلة حسن نصر في قطر الخميس، 14 أكتوبر 2021 - 15:01 كتب : أيمن عيد المصري - بيان رسمي في الكونفدرالية المصري حسن نصر الكونفدرالية الإفريقية نرشح لكم أخر الأخبار سان جيرمان يؤكد استمرار غياب راموس 6 دقيقة | الدوري الفرنسي المصري يعلن عبر في الجول حل مشكلة حسن نصر في قطر 25 دقيقة | الكونفدرالية كادينا سير: برشلونة لا يزال مدينا بـ 42 مليون يورو لـ ليفربول في صفقة كوتينيو ساعة | الدوري الإسباني بيدري مستمر مع برشلونة حتى 2026.. شرط جزائي مليار يورو ساعة | الدوري الإسباني قائمة الأهلي – غياب أفشة.. وحضور كوكا ومحمد محمود لمواجهة جيندارميري ساعة | دوري أبطال إفريقيا حل إسباني مبتكر لضمان مشاركة أليسون وفابينيو ضد أتليتكو ويونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي مصدر من المصري يكشف لـ في الجول سبب احتجاز حسن نصر في قطر ساعة | الكونفدرالية أندية الدوري المصري – سيراميكا كليوباترا.. لترميم أخطاء الموسم الماضي 2 ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. المصري يعلن عبر في الجول حل مشكلة حسن نصر في قطر قائمة الأهلي – غياب أفشة.. وحضور كوكا ومحمد محمود لمواجهة جيندارميري تقرير: ليفربول يريد حسم ملف تجديد صلاح قبل فترة الانتقالات الشتوية أندية الدوري المصري – سيراميكا كليوباترا.. لترميم أخطاء الموسم الماضي خبر في الجول - علاج مكثف لـ الشناوي.. و 3 أجهزة مستخدمة الأكثر مشاهدة 1 تصفيات المونديال – صراع ناري لـ الجزائر وتأهل ثنائي.. تعرف على موقف كل المجموعات 2 ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 3 تصفيات المونديال - منتخب بوركينا يواصل المغامرة لمفاجأة الجزائر.. وفوز صعب لكوت ديفوار 4 وائل جمعة: الشناوي لعب ضد ليبيا وهو سليم.. وهذا ما حدث بينه وبين الحضري أمس اليوم غدا تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية - بوليفيا - باراجواي لم تبدأ 22:00 تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية - كولومبيا - الإكوادور لم تبدأ 23:00 دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) 0 الرجاء 0 المنصورة مباشر 49:39 دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) 0 الزرقا 1 الأولمبي مباشر 48:47 دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) 1 دكرنس 0 ألعاب دمنهور مباشر 49:11 دوري أبطال إفريقيا - أمازولو - مازيمبي لم تبدأ 17:00 الدوري الفرنسي - باريس سان جيرمان - أنجيه لم تبدأ 21:00 تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية - الأرجنتين - بيرو لم تبدأ 01:30 تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية - البرازيل - أوروجواي لم تبدأ 02:30