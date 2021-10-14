مصدر من المصري يكشف لـ في الجول سبب احتجاز حسن نصر في قطر

الخميس، 14 أكتوبر 2021 - 13:37

كتب : أيمن عيد

مران المصري - كمبالا

كشف مصدر داخل النادي المصري عن سبب احتجاز حسن نصر مدرب حراس الفريق في قطر.

واحتجزت السلطات القطرية، حسن نصر مدرب حراس المصري أثناء ترانزيت الفريق في قطر، بطريقهم إلى أوغندا.

وقال مصدر من المصري لـFilGoal.com: "الأزمة سببها خلاف قديم بين المدرب وأحد الأندية بـ قطر أثناء فترة عمله، ووصل الأمر لفرض غرامة على المدرب قدرها ٢٥٠ ألف ريال، والمدرب لم يكن يعلم عن هذا الأمر".

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وأضاف "المحاولات مستمرة لإنهاء الأمر وديا وسداد الغرامة أو تخفيضها من أجل لحاقه بمباراة السبت في أوغندا".

ويتسعد المصري لمواجهة ريفينيو أوثوريتيز من أوغندا، ضمن ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

كان حسن نصر قد انضم إلى الجهاز الفني الجديد للنادي المصري للموسم المقبل كمدرب للحراس رفقة معين الشعباني المدير الفني التونسي.

في الكونفدرالية الكونفدرالية الإفريقية المصري حسن نصر
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