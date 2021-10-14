تقرير: ليفربول يريد حسم ملف تجديد صلاح قبل فترة الانتقالات الشتوية

الخميس، 14 أكتوبر 2021 - 13:05

كتب : FilGoal

صلاح ليفربول مانشستر سيتي

أوضحت تقارير صحفية أن نادي يفربول ليريد حسم ملف تجديد عقد نجمه محمد صلاح قبل فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

صلاح، الذي ينتهي عقده في صيف 2023، سجل 9 أهداف في المباريات التسعة التي لعبها مع ليفربول هذا الموسم في أحد أفضل انطلاقاته مع الحمر (التفاصيل).

وذكر تقرير موقع فوتبول إنسايدر أن إدارة ليفربول تسعى لإنهاء ملف تمديد صلاح لعقده قبل بداية فترة الانتقالات الشتوية خوفا من العروض التي قد تصل إليه.

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وأضاف التقرير أن إدارة النادي الإنجليزي ستعرض على النجم المصري راتب قدره 350 ألف جنيه استرليني في الأسبوع مع بعض المكافآت.

في حالة نجاح ليفربول في إقناع صلاح بتمديد عقده، فسيمتد العقد الجديد حتى عام 2026، لينتهي عندما يبلغ من العمر 34 عاما.

ليفربول جدد تعاقده الصيف الحالي مع أليسون بيكر وفيرجل فان دايك وترينت ألكساندر أرنولد وأندرو روبرتسون ونات فيليبس وجوردان هندرسون وفابينيو وأدريان وهيرفي إيليوت وكايمهين كيليهر.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 212 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 134 هدفا وأرسل 50 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

محمد صلاح ليفربول
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