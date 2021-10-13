الكونفدرالية - سلبية مسحة بعثة يبراميدز قبل مواجهة عزام

خضعت بعثة فريق نادي بيراميدز لمسحة كورونا في مطار العاصمة التنزانية دار السلام بعد وصولها مباشرة تمهيدا لبداية مشوار الكونفدرالية الإفريقي.

وغادرت البعثة ظهرا على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للفريق، نحو العاصمة التنزانية دار السلام، تخللها ترانزيت لبعض الوقت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

ووفقا لإجراءات وبرتوكول المطار في دار السلام يجب خضوع كل المسافرين لمسحة سريعة تظهر نتيجتها فورا وجاءت سلبية لكل أفراد البعثة.

ويلتقي بيراميدز مع عزام التنزاني في مباراة الذهاب من دور الـ32 من الكونفدرالية بملعب عزام في الثانية من ظهر السبت المقبل على أن تقام مباراة الإياب بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة يوم 23 أكتوبر الجاري.

وجاءت قائمة بيراميدز للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عماد ميهوب - عبد الرحمن صميدة

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس