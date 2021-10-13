مران الزمالك في كينيا – تدريبات ترفيهية.. وتقسيمة بدون حارس

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 - 18:58

كتب : إبراهيم رمضان

أيمن حفني - مران الزمالك - الصور من موقع النادي الرسمي

خاض الزمالك مرانه اليومي في ملعب ABSA في كينيا اليوم الأربعاء استعدادا للقاء توسكر السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وأجرى الزمالك تغييرا في ملعب التدريب لانشغال الملعب الفرعي لاستاد كاساراني باستضافة مباراة ودية اليوم.

وأدى الالعبون تدريبات ترفيهية خلال المران لرفع الروح المعنوية.

وخصص باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك فقرة للتدريبات البدنية للاعبين.

وبعدها تم تقسيم اللاعبين لمجموعتين خاضا تقسيمة في وسط الملعب بدون تواجد لحراس المرمى.

وأدى محمد عواد حارس مرمى الفريق تدريبات قوية تحت إشراف مدرب الحراس أوليفيرا.

وفي الختام خضع كل اللاعبين لتدريبات استشفائية في فندق الإقامة.

الزمالك في إفريقيا توسكر
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