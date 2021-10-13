بيلد تكشف حقيقة رغبة نيوكاسل في التعاقد مع هالاند وكوتينيو وزوله

كشفت صحيفة بيلد الألمانية موقف نيوكاسل الإنجليزي من التعاقد مع فيليب كوتينيو ونيكلاس زوله وكذلك إرلينج هالاند، وموقف المدير الفني.

وكان صندوق الاستثمار السعودي برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان قد توصل لاتفاق مع الملاك السابقين لشراء النادي.

وقال فالك عبر حسابه على تويتر إن النادي الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع زوله بداية من الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد سولي مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الحالي، وسيحق للاعب التوقيع مع أي نادي بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل.

TRUE ✅ @NUFC is interested in Niklas Süle. The centre-back is a free agent in Summer @SPORTBILD pic.twitter.com/q5P3e5BvAq — Christian Falk (@cfbayern) October 13, 2021

وشدد فالك على أن مناقشات انتقال فيليب كوتينيو لنيوكاسل يتم مناقشتها بشكل جدي حاليا.

فالك كشف أيضا رغبة رالف رانجنيك في خوض تجربة تدريب نيوكاسل وتجربة التدريب في الدوري الإنجليزي بشكل عام.

رانجنيك هو المدير الرياضي لفريق لوكوموتيف موسكو الروسي حاليا، ومدرب لايبزج الأسبق في موسم 2018/2019.

ولم يسبق لرانجنيك خوض تجربة التدريب خارج الدوري الألماني، وكان أبرز الفرق التي قادها كانت لايزبج في مناسبتين وشالكه، ونجح في قيادة شالكه للتتويج بلقب كأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني.

في المقابل نفى فالك رغبة إيرنج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند في الانتقال لنيوكاسل واصفا تلك الأخبار بالغير صحيحة.

Not True ❌ is that Erling Haaland is considering a Transfer to @NUFC pic.twitter.com/Gnn6arkchE — Christian Falk (@cfbayern) October 13, 2021

لاعبين كثر تم ربطهم بنيوكاسل بعد اتمام عملية بيع الفريق، ومن المتوقع أن يبدأ النادي في تدعيم صفوفه تدريجيا بداية من يناير المقبل حتى يصل الفريق للمنافسة على القمة كما تطمح الإدارة مع مرور الوقت.

وكان فالك قد كشف في وقت سابق اهتمام نيوكاسل بضم تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي الإنجليزي. (طالع التفاصيل)