تقارير: نيوكاسل مهتم بالتعاقد مع فيرنر

كشف كريتسيان فالك صحفي جريدة بيلد الألمانية عن وجود اهتمام من نيوكاسل للتعاقد مع تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي.

وكان صندوق الاستثمار السعودي برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان قد توصل لاتفاق مع الملاك السابقين لشراء النادي.

وفقا لفالك فإن إدارة النادي الجديدة والتي تسعى لتدعيم الفريق خلال الفترة المقبلة مهتمة بالتعاقد مع فيرنر مهاجم تشيلسي.

وكيل فيرنر هو نفسه وكيل فابيان شار لاعب نيوكاسل وهو في تواصل دائم مع إدارة النادي بشكل طبيعي، مما قد يسهل عملية النقل في حالة قررت الإدارة التواصل رسميا مع تشيلسي لطلبه.

فيرنر واحد من لاعبين كثر ربطهم التقارير بنيوكاسل بعد اتمام عملية بيع الفريق، ومن المتوقع أن يبدأ النادي في تدعيم صفوفه تدريجيا بداية من يناير المقبل حتى يصل الفريق للمنافسة على القمة كما تطمح الإدارة مع مرور الوقت.

فيرنر شارك مع تشيلسي الموسم الحالي في ثمان مباريات، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة هدف.