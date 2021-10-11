تقرير: تشامبرلين يخطط لعودة صادمة لـ أرسنال

يخطط أليكس تشامبرلين لاعب ليفربول للعودة لناديه السابق أرسنال وفقا لصحيفة ذا صن الإنجليزية.

ذا صن أشارت إلى إن تشامبرلين يخطط للعودة من أجل اللعب تحت قيادة زميله السابق في الفريق ميكيل أرتيتا.

تشامبرلين كان أحد العناصر الأساسية مع ليفربول في موسمه الأول مع الفريق ولكن يورجن كلوب لم يعد يعتمد عليه بشكل أساسي بسبب تعرضه للعديد من الإصابات والتي أثرت على مستواه مع الريدز.

إصابة تشامبرلين الأولى كان التعرض لقطع في الرباط الصليبي، ثم توالت الإصابات بعد شفائه من الإصابة مما أثر على مستواه وفرصه في المشاركة.

وفقا لصن فإن أرسنال أيضا يبدو مهتما بعودة اللاعب للفريق، بسبب علاقته الجيدة مع المدرب ميكيل أرتيتا الذي زامله في الملاعب لفترة قبل رحيله عن أرسنال واعتزال أرتيتا.

تشامبرلين كان قد انضم لليفربول في 2017 قادما من أرسنال، وفاز مع الفريق بالدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي.

وشارك تشامبرلين منذ بداية الموسم مع ليفربول في خمس مباريات، تمكن خلالهم من صنع هدف وحيد.