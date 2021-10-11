أسطورة أرسنال: أزمة صلاح وماني انتهت

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 - 14:24

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ساديو ماني - ليفربول

يعتقد إيان رايت مهاجم أرسنال السابق أن الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول نجح في حل أزمة فنية مع زميله السنغالي ساديو ماني.

وأشارت تكهنات لتوتر العلاقة بين ثنائي ليفربول بعدما انفجر ماني غاضبا خلال لقاء بيرنلي بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي بسبب عدم قيام صلاح بالتمرير له وهو في مكان أفضل.

وقال رايت في تصريحات لرابطة الدوري الإنجليزي: "يمكنك دائما معرفة مدى العلاقة بين المهاجمين بطريقة احتفالهم معا، إذا احتفلوا مع بعضهم البعض، فأنت تعلم أن العلاقة على ما يرام".

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وأضاف "صلاح وماني يحتفلان مع بعضهما البعض، أعتقد أن العلاقة بينهما لم تكن على ما يرام بعد ما حدث من ماني في لقاء بيرنلي في 2019، من الواضح أنهما قاما بتسوية الأمر الآن".

وأكمل رايت "الآن تراهما يبحثان عن بعضهما البعض داخل الملعب".

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وتابع مهاجم أرسنال السابق "صلاح يقول إنه جناح لكنه يُظهر سمات المهاجم الصريح، هناك أوقات أرى فيها أنه كان من الممكن أن يمرر الكرة لزميل، لكني أقول لنفسي لا لو كنت مكانه لما مررت الكرة".

وأتم "كمهاجم، عندما أدخل منطقة الجزاء لن أشكو من صلاح أو أصفه بالأناني لأنه يسجل ويصنع، عندما لا يمرر إليك، فأنت تعلم أنه سيمرر الكرة لك في هجمة أخرى".

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 212 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 134 هدفا وأرسل 50 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

محمد صلاح ليفربول ساديو ماني
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