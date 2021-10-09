النقاز: وصلني عرض غير رسمي من بيراميدز.. ووكيله: انتقاله إلى أهلي جدة ليس إعارة من الزمالك

كشف حمدي النقاز سبب انضمامه إلى صفوف أهلي جدة السعودي رغم توقيعه للزمالك قبل عدة أسابيع.

أهلي جدة أعلن عن التعاقد مع النقاز لمدة موسم في صفقة انتقال حر.

وصرّح النقاز عبر أون تايم سبورتس 1: "إدارة الزمالك تعامت معي بشكل مميز، لكن لم يكن هناك نصيب في التواجد معهم بسب إيقاف النادي عن القيد لمدة فترتين".

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وتابع الظهير التونسي: "كان من الصعب أن أظل عاما كاملا دون مشاركة في المباريات، ولهذا انتقلت إلى الأهلي السعودي".

وكشف: "العرض الوحيد الذي وصلني من داخل مصر كان من بيراميدز ولم يكن رسميا".

وأوضح: "وكيلي محمد حبشي تفاوض مع أهلي جدة على مدار الأيام العشرة الماضية وأنهينا الاتفاق اليوم".

وأشار: "خروجي الأول من الزمالك كان صعبا بعد عامين مليئين بالألقاب، وعندما عدت إلى تونس كانت نيتي العودة للدوري المصري وفريق كبير وهو الزمالك".

وشرح: "انتقالي إلى أهلي جد هو انتقال حر، أهم شيء الآن أن أشارك بشكل مستمر ولهذا انتقلت إليه".

وعبر نفس القناة، شرح محمد حبشي وكيل النقاز، صيغة عقد انضمام النقاز إلى أهلي جدة، موضحا أنه ليس إعارة من الزمالك.

وقال حبشي: "النقاز قام بالترتيبات القانونية والمالية للزمالك من أجل انتقاله إلى أهلي جدة".

وتابع عبر أون تايم سبورتس 1: "هناك اتفاق بين النقاز والزمالك على أن يعود إليه في نهاية الموسم".

وشرح: "النقاز انتقل في صفقة حرة إلى أهلي جدة وليس إعارة، لأنه ليس مسجلا في الزمالك من الأساس بسبب عقوبة منع القيد الموقعة على النادي".

وكشف FilGoal.com في وقتٍ سابق أن الأهلي السعودي اتفق على ضم النقاز لمدة موسم، على أن يعود للزمالك مع بداية الموسم المقبل ويتم تفعيل عقده مع القلعة البيضاء.

وقدم أهلي جدة طلبا للاتحاد السعودي لكرة القدم، باستثنائه -بعد انتهاء فترة القيد- وقيد النقاز كلاعب أجنبي بدلا من الصربي لوبومير فيسا الذي فسخ تعاقده مع الفريق.

حمدي النقاز عاد إلى صفوف الزمالك خلال الصيف الجاري، لكن النادي الأبيض لم يستطع قيده في قائمته بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنع النادي من القيد لفترتي قيد.

ويحتل أهلي جدة حاليا المركز الـ13 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي برصيد 5 نقاط من 7 مباريات.

الزمالك يملك في قائمته حمزة المثلوثي الظهير الأيمن التونسي الأخر، بجانب حازم إمام أحد قادة الفريق بنفس المركز.