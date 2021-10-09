أهلي جدة يعلن عن ضم النقاز حتى نهاية الموسم

السبت، 09 أكتوبر 2021 - 22:01

كتب : FilGoal

حمدي النقاز - أهلي جدة

أعلن أهلي جدة السعودي عن التعاقد مع التونسي حمدي النقاز في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم الجاري.

وتأتي الصفقة بعد عدم قدرة الزمالك على قيد النقاز –وبقية صفقاته الجديدة- بسبب عقوبة الاتحاد الدولي "فيفا".

وكشف FilGoal.com في وقتٍ سابق أن الأهلي السعودي اتفق على ضم النقاز لمدة موسم، على أن يعود للزمالك مع بداية الموسم المقبل ويتم تفعيل عقده مع القلعة البيضاء.

وقدم أهلي جدة طلبا للاتحاد السعودي لكرة القدم، باستثنائه -بعد انتهاء فترة القيد- وقيد النقاز كلاعب أجنبي بدلا من الصربي لوبومير فيسا الذي فسخ تعاقده مع الفريق.

حمدي النقاز عاد إلى صفوف الزمالك خلال الصيف الجاري، لكن النادي الأبيض لم يستطع قيده في قائمته بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنع النادي من القيد لفترتي قيد.

ويحتل أهلي جدة حاليا المركز الـ13 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي برصيد 5 نقاط من 7 مباريات.

الزمالك يملك في قائمته حمزة المثلوثي الظهير الأيمن التونسي الأخر، بجانب حازم إمام أحد قادة الفريق بنفس المركز.

حمدي النقاز الزمالك أهلي جدة
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