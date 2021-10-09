في الجول يكشف موقف النقاز من الانضمام لـ أهلي جدة.. خطوة فاصلة للصفقة

اقترب حمدي النقاز الظهير الأيمن التونسي لنادي الزمالك، من الانتقال لفريق أهلي جدة السعودي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن حمدي النقاز اتفق بالفعل مع أهلي جدة على الانضمام للفريق لمدة موسم واحد، على أن يعود لنادي الزمالك مع بداية الموسم المقبل وتفعيل عقده.

أهلي جدة قدم طلبا للاتحاد السعودي لكرة القدم، يطلب فيه استثناءه -بعد انتهاء فترة القيد- وقيد النقاز كلاعب أجنبي بدلا من الصربي لوبومير فيسا الذي فسخ تعاقده مع الفريق.

وينتظر النقاز الرد على طلب أهلي جدة، قبل أن يتمم إجراءات انتقاله إلى الدوري السعودي.

حمدي النقاز عاد إلى صفوف الزمالك خلال الصيف الجاري، لكن النادي الأبيض لم يستطع قيده في قائمته بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنع النادي من القيد لفترتي قيد.

حازم فتوح وكيل أعمال حمدي النقاز صرح في وقت سابق بأن اللاعب ربما يخرج معارا خارج مصر خلال الفترة المقبلة.

ويحتل أهلي جدة حاليا المركز الـ13 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي برصيد 5 نقاط من 7 مباريات.

الزمالك يملك في قائمته حمزة المثلوثي الظهير الأيمن التونسي الأخر، بجانب حازم إمام أحد قادة الفريق بنفس المركز.