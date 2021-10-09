حارس ليبيا: لا حل أمامنا سوى الفوز على مصر في اللقاء المقبل

شدد محمد نشنوش حارس مرمى ليبيا أنه لا حل أمام بلاده سوى الفوز على مصر في المباراة المقبلة في رابع جولات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وفاز منتخب مصر على ليبيا في ملعب برج العرب بهدف دون رد في ثالث جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتحدث نشنوش لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "منتخب مصر فريق كبير ولديه واحد من أفضل لاعبي العالم".

وواصل " كان لنا فرصة نستطيع من خلالها خطف هدفا لكن الكرة ارتدت من القائم، قدمنا كل ما لدينا وفي النهاية كنا نواجه واحد من المنتخبات القوية".

وأكمل "فترة توقف الدوري سنة ونصف ونلعب في مباريات قارية فقط".

وتابع "خسرنا ضد السودان في تصفيات كأس العرب وخضنا تصفيات كأس العالم بوجه مغاير، سنخوض المباراة المقبلة ضد مصر ولا حل أمامنا سوى الفوز للتأهل للمرحلة المقبلة".

وأتم حارس ليبيا حديثه "نعتمد على الكرات الطويلة لتواجد مهاجم قوي مثل محمد زعبية، مواجهة مصر مرتين في أربعة أيام ليست بالشيء السهل لكن معنا مدرب يعرف كيف يدير الأمور ونتمنى أن نتحسن في اللقاء المقبل".