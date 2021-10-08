أرتيتا مدرب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي لأول مرة

توج ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال بجائزة مدرب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز ولأول مرة في مسيرته التدريبية.

الإسباني المدير الفني لأرسنال حصد الجائزة بعدما حقق خلال الشهر المنقضي 3 انتصارات وسجل لاعبوه 5 أهداف وخرج في مباراتين بشباك نظيفة.

وفاز أرسنال على نورويتش سيتي وبيرنلي بنتيجة 1-0 في المباراتين، ومن ثم على توتنام في دربي شمال لندن بنتيجة 3-1.

نتائج نفضت غبار البداية السلبية بعدما خسر الجنرز في أول 3 جولات ودون أن يسجل أهدافا.

💪 3 wins ⚽️ 5 goals ⛔️ 2 clean sheets 👔 Mikel Arteta is the @BarclaysFooty Manager of the Month #PLAwards pic.twitter.com/PY1Bt0zHp7 — Premier League (@premierleague) October 8, 2021

وقال أرتيتا للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي: "إنه شعور رائع، هذا يعني أننا حققنا سلسلة جيدة وفزنا بالمباريات، لكن بالنسبة لي هذا أكبر، هذا يخص الأشخاص الذين يعملون معي وكم أنا ممتن لهم".

وتفوق أرتيتا (39 عاما) على بيب جوارديولا ويورجن كلوب وجراهام بوتر مدرب برايتون ودين سميث مدرب أستون فيلا.

وكان نونو سانتو مدرب توتنام قد حصد جائزة شهر أغسطس ليواصل شمال لندن الحفاظ على الجائزة لشهر آخر على التوالي.