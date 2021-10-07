كلوب يكشف هوية اللاعب الذي كان يتمنى تدريبه في ليفربول

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول عن اسم اللاعب الذي كان يتمنى تدريبه هنا ولم يسعفه الوقت لتحقيق ذلك، وذلك في مقابلة مع موقع "ذيس إيز أنفيلد".

ووفقا للمدرب الألماني كان الخيار سهلا للغاية، وهو ستيفن جيرارد أسطورة وسط الريدز وقائده السابق.

وقال كلوب: "هذا سهل، إنه ستيفي. لعبنا في سيدني قبل 3 أو 4 أعوام ولم يكن معنا الكثير من اللاعبين بنهاية الموسم ودعونا القدامى ستيف ماكمانامان ودانييل أجير وجيمي كاراجر وستيفي".

وأضاف "لأكون صريحا كنت أعرف ليفربول وشاهدته يلعب بالتأكيد، وبعد تقدمهم في العمر كانوا جيدين أيضا، ولكن ستيفي، يا له من لاعب حتى ذلك الوقت. أعتقد أنه كان معتزلا بالفعل ويدرب أحد فرق الشباب".

وتابع "أنا وستيفي معا في أدوارنا، أنا كمدرب وهو كقائد في الملعب، كان هذا ليصبح رائعا، ولذلك خياري هو ستيفي. قبل 6 أعوام ربما كنت سأمنح إجابة مختلفة، ولكن الآن وأنا هنا وأعرفه كشخص وكلاعب، باتت الإجابة سهلة".

ورحل جيرارد عن ليفربول في صيف 2015 بعد 17 عاما في النادي، وقبل أشهر قليلة من تولي كلوب قيادة ليفربول، ولكنهما عملا معا لاحقا حين عاد جيرارد كمدرب لفريق تحت 18 عاما، قبل أن يتجه لتدريب رينجرز الاسكتلندي.