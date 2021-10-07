شو: رونالدو قاد غرفة ملابس يونايتد للأمام.. عقليته لا تضاهى

الخميس، 07 أكتوبر 2021 - 18:45

كتب : أحمد أباظة

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد وفياريال

أشاد لوك شو ظهير مانشستر يونايتد بالأثر الإيجابي لعودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الفريق مرة أخرى، وذلك بعد 12 عاما من رحيله للمرة الأولى.

وخاض رونالدو بدايته في البريميرليج عام 2003 حين أتى من سبورتينج لشبونة، ثم انتقل إلى ريال مدريد في 2009 مقابل 94 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم آنذاك.

بعد 9 أعوام في العاصمة الإسبانية، انتقل صاروخ ماديرا إلى يوفنتوس في صيف 2018 مقابل 117 مليون يورو، وأخيرا بعد 3 أعوام في تورينو عاد إلى مانشستر مرة أخرى.

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وقال شو في تصريحاته لـ "بي بي سي راديو 5": "الكل يعرف أي نجم هو بما كان يفعله خلال أعوام عديدة. التواجد معه في غرفة الملابس أمر لا يصدق".

وأضاف "يمكنك رؤية طريقة ضبطه لنفسه والتي تعكس مدى احترافيته. من الواضح لي لماذا كان على القمة لكل هذه السنوات الطويلة".

وأوضح "عقليته لا تضاهى. أعتقد أنه حسن هذا الأمر داخل وحول غرفة الملابس حتى الآن".

وسجل رونالدو 5 أهداف من عودته حتى الآن، كما خاض مباراته رقم 200 في البريميرليج ضد إيفرتون، بعد طول فترة الانقطاع.

ورفع رونالدو رصيده إلى 87 هدفا في البريميرليج خلال 200 مشاركة، ولا يسبقه تهديفيا في نفس عدد المباريات سوى واين روني بـ93 هدفا، فيما يليه المدرب الحالي أولي جونار سولشاير بـ84 هدفا، فيما عدا ذلك، الأقرب لهم هو بول سكولز بـ47 هدفا.

يذكر أن مانشستر يونايتد وعلى الرغم من نتائجه الأخيرة التي شهدت الخسارة امام أستون فيلا والتعادل مع إيفرتون، يبعد عن صدارة البريميرليج بفارق نقطتين فقط.

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