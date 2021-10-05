ليوناردو: مبابي مازال لاعبا لـ سان جيرمان.. وما يحدث قلة احترام للاعب والنادي

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 - 19:50

كتب : عبد الرحمن فوزي

كيليان مبابي

أعرب ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان عن غضبه بسبب تصريحات كيليان مبابي لاعب الفريق وفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد حول ضم اللاعب في الموسم المقبل.

وصرح مبابي برغبته في الرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية خلال الصيف الماضي.(طالع التفاصيل)

كما شدد بيريز على أن الجماهير عليها أن تنتظر حتى يناير من أجل سماع أخبار عن مبابي.(طالع التفاصيل)

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وقال ليوناردو في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية: "لقد استمر ذلك لعامين، فترة الانتقالات انتهت وريال مدريد عليه أن يتوقف عن التصرف بتلك الطريقة".

واستمر "مبابي لاعب في باريس سان جيرمان والنادي يود أن تستمر تلك العلاقة ونرى بأن ذلك قلة احترام للنادي".

وتابع "هذا مثال آخر على قلة الاحترام لباريس سان جيرمان ومبابي".

وأضاف "في الحقيقة في نفس الأسبوع، كل من كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، وكارلو أنشيولوتي مدرب الفريق، وفلورينتينو بيريز رئيس النادي قد تحدثوا عن اللاعب، وكأنه أصبح لاعبا لديهم أكررها هذا عدم احترام ولا يمكننا تحمله".

وكان باريس سان جيرمان قد رفض عرضا من ريال مدريد لضم كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الماضية.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي ويحق للاعب التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير.

ليوناردو باريس سان جيرمان ريال مدريد كيليان مبابي
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