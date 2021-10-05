بيريز عن مبابي: أتمنى إتمام الصفقة في 1 يناير

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 - 12:55

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

مبابي ريال مدريد
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بيريز عن مبابي: أتمنى إتمام الصفقة في 1 يناير ساعة | ميركاتو
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