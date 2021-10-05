بيريز عن مبابي: أتمنى إتمام الصفقة في 1 يناير الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 - 12:55 كتب : FilGoal كيليان مبابي - باريس سان جيرمان مبابي ريال مدريد نرشح لكم أخر الأخبار السولية: أسعى لتاريخ وبطولات جديدة مع أعظم نادي في الكون 12 دقيقة | مصر محمد صبحي يطلب قفاز أليسون من صلاح 13 دقيقة | الدوري المصري فيفا يوافق على منح الزمالك البطاقة الدولية لـ أوناجم 25 دقيقة | الدوري المصري كاراجير: رونالدو أضاف للمشكلة لم يحلها.. مانشستر يونايتد يعتمد على الأفراد وليس جماعيا 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي ديباي: كيف تسألني هل ندمت على الانضمام لـ برشلونة؟ 36 دقيقة | ميركاتو صلاح يعتلي قمة ترتيب سكاي لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي لوكاكو: أكره وصفي بصائد الأهداف.. أنا مهاجم متنوع ساعة | الدوري الإنجليزي بيريز عن مبابي: أتمنى إتمام الصفقة في 1 يناير ساعة | ميركاتو التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. صلاح يعتلي قمة ترتيب سكاي لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي فيفا يوافق على منح الزمالك البطاقة الدولية لـ أوناجم مصدر من الزمالك لـ في الجول: أرسلنا للمحكمة تصالحنا مع الأكاديمية الكاميرونية.. وموعد الحكم كيروش: تطوير ثقافة الفوز هو سبيل النجاح لـ منتخب مصر بيريز عن مبابي: أتمنى إتمام الصفقة في 1 يناير الأكثر مشاهدة 1 ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 2 مصدر مقرب من شريف وأفشة يكشف لـ في الجول تفسير المنتخب لقرار استبعادهما 3 قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا 4 مؤتمر كيروش: اتركوا الحسابات للمهندسين والعلماء.. وهذا ردي على استبعاد أفشة وشريف أمس اليوم غدا الدوري الأمريكي 1 لوس أنجلس جالاكسي 1 لوس أنجلوس انتهت الدوري الأمريكي 3 سياتل ساوندرز 0 كولورادو رابيدز انتهت سوبر جلوب 2021 - جامعة سيدني | كرة يد - ماجديبورج | كرة يد لم تبدأ 16:30 سوبر جلوب 2021 - الوحدة | كرة يد - سان فرانسيسكو كالهيت | كرة يد لم تبدأ 20:30 تصفيات كأس العالم - إفريقيا - المغرب - غينيا بيساو لم تبدأ 21:00 تصفيات كأس العالم - إفريقيا - السودان - غينيا لم تبدأ 17:00 سوبر جلوب 2021 - برشلونة | كرة يد - الزمالك | كرة يد لم تبدأ 20:30 سوبر جلوب 2021 - النور | كرة يد - بينهيروس | كرة يد لم تبدأ 15:30 دوري الأمم الأوروبية - المستوى الأول - إيطاليا - إسبانيا لم تبدأ 20:45