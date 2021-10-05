حوار – مبابي: لم أكن أغادر باريس إلا لـ ريال مدريد.. نعت نيمار بالمتشرد ورأيي في ميسي

كشف كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان أنه حينما قدم طلبه لمغادرة الفريق الفرنسي لم يكن ليتركه إلا من أجل الانضمام إلى ريال مدريد فقط.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وأجرى مبابي حوارا مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية قال خلاله: "قبل انطلاق اليورو أخبرت النادي بعدم رغبتي في تمديد التعاقد وكشفت عن رغبتي في الرحيل".

وواصل "أردت أن نسير سويا جنبا إلى جنب وأمنح النادي فرصة البحث عن البديل، ولكن قرر النادي عدم بيعي ولم يكن هناك مشكلة لي فأنا في مكان كنت فيه سعيدا لأربع سنوات".

وبسؤاله هل لم يغير قدوم ليونيل ميسي إلى الفريق قراره أجاب "لا، لأنني لم أتخذ قراري كنزوة، لقد درست قراري جيدا".

وأكمل "لو كنت رحلت الصيف الجاري لكان إلى ريال مدريد فقط".

وعن هل شعر بخيبة أمل بعد البقاء قال: "قليلا عندما يكون طموحك الرحيل لكنني تجاوزت الأمر سريعا وكان لدي الوقت للحزن على الأمر وعندما عدت سجلت أهدافا وقدمت أداء جيدا".

أما عن صافرات الاستهجان قال: "تعاملت مع الأمر بطريقة مختلفة، قلت لو كنت مكان الجمهور كنت سأطلق الصافرات أيضا واعتبرت ذلك دليلا على حب الجمهور لي وعدم رغبتهم في رحيلي".

وأكمل "كنت قلقا بعض الشيء بعد حديث ناصر الخليفي إنني ن أرحل وإنني لست حرا في الأمر، ولن أكذب قلت لنفسي إن لم أتحرر ماذا سيحدث لي؟".

واستدرك "لكنني عرفت أن ذلك الحديث دليل على ارتباط النادي بي وإعجابهم بي".

وعن سبب رغبته في الرحيل من الأساس أوضح اللاعب الفرنسي "اعتقدت أن مغامرتي انتهت وأردت خوض تجربة جديدة بعدما لعبت في الدوري الفرنسي لست أو سبع سنوات".

وشدد "لم أتخذ سلوكا مضادا بعد رفض رحيلي وتعاملت مع الأمر ببساطة أحب كرة القدم وأكن احتراما كبيرا للنادي ولنفسي".

وأردف "لم نعد نناقش تمديد العقد لأنني طلبت المغادرة".

وأكمل "كنت مدينا للجمهور بالحديث وبعد نهاية الانتقالات كان لا بد من قطع حالة الصمت والتحدث".

وصف نيمار بالمتشرد

وبسؤاله هل وصف نيمار زميله في الفريق بالمتشرد أجاب "نعم نعم قلت ذلك".

وبرر "هذا يحدث في كرة القدم ولكنه أمر لا يجب أن يطول".

وأكمل مبابي "تحدثنا سويا بعد ذلك وكان لدينا تلك النوع من الخلافات من قبل وسوف تستمر لأننا نريد الفوز لكن لا يجب أن يكون هناك بعض الخلافات الكبيرة".

وأضاف "لا يوجد أي شيء بيننا أنا أحترمه كلاعب وكرجل، أنا معجب بما هو عليه، لم أكن سعيدا بالتمريرة وذات يوم حدث لي أمر مشابه، لم أنجح في تمريرتي ولم يكن سعيدا وليس هناك مشكلة".

التعامل مع ميسي

وعن التعامل مع ليونيل ميسي لاعب الفريق وقائد برشلونة السابق قال مبابي: "لم أتخيل أبدا قدوم ميسي إلى هنا".

وتابع "ميسي كان من بين اللاعبين الذين وضعتهم في قائمة وكتبت عليها من المستحيل اللعب بجانبهم، بالنسبة لي هو لم يكن سيغادر برشلونة أبدا".

وشدد "أنا أستمتع بكل لحظة إلى جانبه ولا يمكننا أن ننسى أن الأمر يظل امتيازا، هو يحب كرة القدم ويتحدث مع الجميع ويحاول الاندماج بطريقته الخاصة حتى لو كان خجولا خارج الملعب بعض الشيء، لكنه ليس خجولا في داخل الملعب".

وأكمل "نيمار كذلك عندما وصل إلينا كان رائعا حقا لكن ميسي شيء آخر".

وأتم مبابي حديثه "من المدهش التفكير أن قميص سان جيرمان هو الوحيد الذي سيكون ميسي ارتداه بخلاف برشلونة، علينا أن ندرك أن هذا شيء غير عادي".