الصراع يتجدد بين صلاح رونالدو على جائزة أخرى

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 - 14:46

كتب : FilGoal

صلاح ليفربول مانشستر سيتي

ينافس محمد صلاح نجم ليفربول على جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر بالدوري الإنجليزي، من قبل رابطة المحترفين.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

ويتنافس صلاح على الجائزة مع كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، ومايكل أنطونيو هداف وست هام يونايتد.

بالإضافة إلى إيفان توني لاعب برينتفورد وإسماعيلا سار نجم واتفورد وأنطونيو روديجر مدافع تشيلسي.

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قائد منتخب مصر سجل 3 أهداف في المباريات الثلاثة التي لعبها في الدوري الإنجليزي خلال سبتمبر.

وأحرز رونالدو 3 أهداف أيضا في مبارياته الثلاثة بسبتمبر.

بعد مرور 7 جولات.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي

صلاح ينافس أيضا على جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر من قبل رابطة الدوري الإنجليزي، أمام رونالدو وسار وروديجر وجواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي وآلان سان ماكسيمان من نيوكاسل يونايتد.

صلاح هو اللاعب الوحيد الذي حصد الجائزة أكثر من مرتين في موسم واحد.

فقد فاز بها 3 مرات في موسم 2017-2018، في نوفمبر 2017 وفبراير ومارس 2018.

لاعب المقاولون العرب السابق هو هداف المسابقة برصيد 6 أهداف بعد مرور سبع جولات.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 212 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 134 هدفا وأرسل 50 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

محمد صلاح كريستيانو رونالدو الدوري الإنجليزي
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