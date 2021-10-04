مران المنتخب - انضمام الرباعي المحترف.. وموعد وصول صلاح

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 - 23:14

كتب : FilGoal

المحترفون مران منتخب مصر

أدى المنتخب المصري اليوم الاثنين تدريباته على فترتين حيث أقيم التدريب الصباحي بإحدى قاعات فندق الإقامة المخصصة وتم التركيز خلاله على النواحي البدنية فيما شهد التدريب المسائي الجانب الخططي على الملعب الرئيسي لاستاد الجيش ببرج العرب.

كارلوس كيروش تحدث في مؤتمر صحفي اليوم قبل مواجهة ليبيا. (طالع التفاصيل)

المران شهد تواجد الرباعي المحترف محمد النني وأحمد حسن كوكا ومصطفى محمد وعمر مرموش.

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النني وكوكا ومرموش تواجدوا في التدريب المسائي بينما اكتفى مصطفى محمد ببعض التدريبات الاستشفائية بعد مشاركته في مباراة فريقه جالاتاسراي أمام ريزا سبور في الدوري التركي أمس.

ومن المقرر أن تكتمل قائمة اللاعبين غدا بانضمام محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

كيروش أعلن قائمة المنتخب لمواجهتي ليبيا في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

ويستعد المنتخب الوطني من خلال معسكره المغلق ببرج العرب للقاء منتخب ليبيا يومي الجمعة والاثنين المقبلين في برج العرب وبني غازي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم.

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