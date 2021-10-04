مؤتمر كيروش: اتركوا الحسابات للمهندسين والعلماء.. وهذا ردي على استبعاد أفشة وشريف

لا يرى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر ضرورة للحديث عن الحسابات بشكل مستمر خلال مشوار الفراعنة في تصفيات كأس العالم، وذلك نظرا لتصدر ليبيا المجموعة حتى الآن.

محمد شريف النادي : الأهلي مصر

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا يوم 8 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، ثم مباراة الجولة الرابعة يوم 11 من الشهر ذاته.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي له: "الحسابات غير منطقية في كرة القدم، وهذه اللعبة لا تعترف سوى بالاجتهاد ولكن الحسابات متروكة للمهندسين والعلماء".

وعن انضمام محمد صلاح للمنتخب قال: "لا أحب التحدث عن لاعب بعينة في منتخب مصر، ومنذ أن توليت هذه المهمة وأنا أحب وأشجع أي شيء يمثل مصر".

وبسؤاله استبعاد محمد شريف وأفشة شدد قائلا: "لا أحب الحديث عن أي لاعب بشكل منفرد، ولن تسمعوني في يوما من الأيام أتحدث عن أي لاعب بشكل خاص مهما كان".

وواصل "الاستعداد لمباراة ليبيا كانت لمدة 5 أيام فقط وهي فترة غير كافية ولكن نستطيع العمل والتحضير لهذه المواجهة".

وأكد "ليبيا خصم قوي ولكننا نعرف جيدا نقاط ضعفه وقوته".

وأتم تصريحاته "منتخب مصر محظوظ بامتلاك مجموعة مميزة من اللاعبين في كل المراكز".

ويتصدر منتخب ليبيا المجموعة في تصفيات كأس العالم برصيد 6 نقاط، ثم يأتي منتخب مصر في المركز الثاني بـ4 نقاط، والجابون ثالثا بنقطة، وأخيرا أنجولا دون نقاط.

وكان كارلوس كيروش استبعد الثنائي محمد مجدي "أفشة" ومحمد شريف، من قائمة منتخب مصر لمواجهتي ليبيا.