قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا

خرج محمد شريف، ومحمد مجدي "أفشة" من قائمة منتخب مصر النهائية لمباراتي ليبيا، فيما انضم أحمد فتحي، وياسر إبراهيم.

أعلن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر، قائمة المنتخب النهائية لمباراتي ليبيا المقبلتين.

القائمة شهدت مفاجآت كبرى، على رأسها استبعاد محمد شريف مهاجم منتخب مصر، ومحمد مجدي "أفشة" صانع الألعاب.

وخرج أيضا الثلاثي المحترف سام مرسي، وكريم حافظ، وأحمد ياسر ريان من القائمة النهائية.

من جهة أخرى، استدعى كيروش، أحمد فتحي ظهير أيمن بيراميدز، وياسر إبراهيم للقائمة النهائية بعدما غابا عن القائمة الأولى المعلنة.

وخرج محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز من القائمة النهائية أيضا بعد إصابته التي تعرض لها أمام ليبيريا.

وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) – محمد أبو جبل (الزمالك) – محمد صبحي (فاركو) – محمد بسام (طلائع الجيش).

الدفاع: أحمد فتوح (الزمالك) – أيمن أشرف (الأهلي) – محمود حمدي "الونش" (الزمالك) – ياسر إبراهيم (الأهلي) – أحمد حجازي (اتحاد جدة) – باهر المحمدي (الإسماعيلي) – أكرم توفيق (الأهلي) – أحمد فتحي (بيراميدز).

الوسط: محمد النني (أرسنال) – عمرو السولية (الأهلي) – طارق حامد (الزمالك) – حمدي فتحي (الأهلي) – إبراهيم عادل (بيراميدز) – عبد الله السعيد (بيراميدز) – رمضان صبحي (بيراميدز) – أحمد سيد "زيزو" (بيراميدز).

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول) – عمر مرموش (شتوتجارت) – أحمد حسن "كوكا" (كونيا سبور) – مصطفى محمد (جالاتاسراي)؟

🔴 كيروش يعلن قائمة المنتخب الوطني لمباراتي ليبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 🇪🇬 … ⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/cvCKaG2LmP — EFA.eg (@EFA) October 1, 2021

أما قائمة المستبعدين فجاءت كالتالي:

الدفاع: علي جبر (بيراميدز) – أحمد توفيق (بيراميدز) – كريم حافظ (مالاتيا سبور) – محمد حمدي (بيراميدز)

الوسط: سام مرسي (إبسويتش سيتي) – محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) – مهند لاشين (طلائع الجيش) – مصطفى فتحي (الزمالك) – أحمد سمير (طلائع الجيش).

الهجوم: أحمد ياسر ريان (ألتاي سبور) – محمد شريف (الأهلي).

منتخب مصر خاض مباراة ودية أمس الخميس أمام ليبيريا، حسمها الفراعنة بهدفين مقابل لا شيء، سجلهما محمد شريف.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا يومي 8 و11 أكتوبر الجاري، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.