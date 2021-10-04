شيرار: صلاح سجل واحدا من أفضل الأهداف في تاريخ البريميرليج

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 - 22:20

كتب : FilGoal

محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي

أظهر آلان شيرار أسطورة الدوري الإنجليزي إعجابه بهدف محمد صلاح أمام مانشستر سيتي خلال المباراة التي أقيمت على ملعب آنفيلد.

صلاح سجل هدفا وصنع آخر في تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي بهدفين لكل فريق ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي الممتاز.(طالع ما قدمه صلاح أمام سيتي)

شيرار قال في تصريحات للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي: "لقد جاء بلحظة من الطراز العالمي وسجل واحدا من أجمل أهداف حقبة البريميرليج".

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شيرار اختار فريق الأسبوع للدوري الإنجليزي الممتاز والذي شهد تواجد محمد صلاح.

وجاء فريق الأسبوع من وجهة نظر شيرار كالتالي:

حراسة المرمى: تيم كرول

خط الدفاع: سيزار أزبلكويتا - تون هانلي - دييجو يورنتي - مارك كوكوريا

خط الوسط: عبد الله دوكوريه - بيرناردو سيلفا - فيل فودين

خط الهجوم: محمد صلاح - هوانج هي تشان - سون هيونج مين

مدرب الأسبوع: توماس توخيل

محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي ألان شيرار
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