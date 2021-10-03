الأكثر في الصناعة والمراوغات وشراكة الهدافين.. ماذا قدم صلاح أمام سيتي؟

الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 19:55

كتب : FilGoal

صلاح ليفربول مانشستر سيتي

واصل محمد صلاح مستواه المميز مع ليفربول هذا الموسم ليسجل ويصنع من جديد أمام مانشستر سيتي في ختام مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف صلاح هو السابع له أمام مانشستر سيتي في 13 مباراة مع صناعة ثلاثة أهداف.

صلاح سجل للمباراة السابعة على التوالي مع ليفربول في جميع المسابقات للمرة الثالثة منذ انضمامه للريدز في صيف 2017.

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الملك المصري سجل هدفه الخامس في 6 مباريات لعبها أمام مانشستر سيتي في ملعب آنفيلد.

هدف صلاح هو السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز ليتساوى مع جيمي فاردي في صدارة هدافي الموسم.

وجاءت أرقام صلاح أمام مانشستر سيتي كالتالي:

سجل هدف

صنع هدف

3 تسديدات منها 1 على المرمى

5 مراوغات ناجحة (الأكثر في المباراة)

صنع فرصتين مؤكدتين للتسجيل (الأكثر في المباراة)

10 ثنائيات أرضية ناجحة

4 تدخلات صحيحة (الأكثر في المباراة)

16 تمريرة صحيحة بدقة تمرير 84%

ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي محمد صلاح
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