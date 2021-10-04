أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن هدف صلاح المدهش في صدام ليفربول وسيتي

تسابقت الصحف الإنجليزية في إبراز نتيجة الصدام بين ليفربول ومانشستر سيتي والهدف المدهش الذي سجله النجم المصري محمد صلاح.

وسجل صلاح هدفا مبهرا في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

تعرف على تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية

ويستعرض FilGoal.com عناوين صحف إنجلترا والتي تصدرها صلاح وتعادل ليفربول مع سيتي والحديث عن بصق أحد المشجعين على الجهاز الفني لسيتي.

جارديان: هدف سيعيش لسنوات

كلوب يشيد بهدف صلاح الخرافي وجوارديولا يشيط غضبا بسبب كرة ميلنر

إكسبرس: متألق

هدف صلاح المبهر يزين صراع الجبابرة

ميرور: بصقة ولمسة سحرية

لحظة ساحرة.. صلاح يحتفل بهدفه المبهر قبل أن يتعادل كيفن دي بروين

تليجراف: ضوضاء البصق في حرب ملعب أنفيلد

سيتي A.M: سحر صلاح لم يكن كافيا في أنفيلد وسيتي يسرق التعادل

مترو: جوارديولا ينجو من البطاقة الحمراء بعدما انفجر غضبا أمام الحكم لعدم طرد ميلنر

سيتي يتعادل مرتين بعد هدف صلاح المدهش

هدف صلاح هو السابع له أمام مانشستر سيتي في 13 مباراة مع صناعة ثلاثة أهداف.

صلاح سجل للمباراة السابعة على التوالي مع ليفربول في جميع المسابقات للمرة الثالثة منذ انضمامه للريدز في صيف 2017.

الملك المصري سجل هدفه الخامس في 6 مباريات لعبها أمام مانشستر سيتي في ملعب آنفيلد.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 212 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 134 هدفا وأرسل 50 تمريرة حاسمة.

Current status: watching this on repeat 🔁🤩 𝙀𝙫𝙚𝙧𝙮 𝙖𝙣𝙜𝙡𝙚 of @MoSalah’s incredible strike, presented by @Sonos 🎥 pic.twitter.com/K2KOuVr0G0 — Liverpool FC (@LFC) October 4, 2021

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.