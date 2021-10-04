أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن هدف صلاح المدهش في صدام ليفربول وسيتي

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 - 13:04

كتب : FilGoal

صلاح ليفربول مانشستر سيتي

تسابقت الصحف الإنجليزية في إبراز نتيجة الصدام بين ليفربول ومانشستر سيتي والهدف المدهش الذي سجله النجم المصري محمد صلاح.

وسجل صلاح هدفا مبهرا في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

تعرف على تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية

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ويستعرض FilGoal.com عناوين صحف إنجلترا والتي تصدرها صلاح وتعادل ليفربول مع سيتي والحديث عن بصق أحد المشجعين على الجهاز الفني لسيتي.

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سيتي يتعادل مرتين بعد هدف صلاح المدهش

هدف صلاح هو السابع له أمام مانشستر سيتي في 13 مباراة مع صناعة ثلاثة أهداف.

صلاح سجل للمباراة السابعة على التوالي مع ليفربول في جميع المسابقات للمرة الثالثة منذ انضمامه للريدز في صيف 2017.

الملك المصري سجل هدفه الخامس في 6 مباريات لعبها أمام مانشستر سيتي في ملعب آنفيلد.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 212 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 134 هدفا وأرسل 50 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

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