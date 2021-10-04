تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية

واصل محمد صلاح نجم ليفربول التألق في الدوري الإنجليزي، وذلك أمام مانشستر سيتي وكان أفضل لاعبي المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وسجل صلاح هدفا مبهرا في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام سيتي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 8 أو 9 أو 10 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع.. 8.8 درجة من عشرة، كأفضل لاعبي المباراة.

لم يتفوق أي لاعب في صفوف ليفربول على صلاح، وكان الأقرب ساديو ماني بمتوسط تقييم بلغ 7 درجات.

وصنع صلاح الهدف الأول لساديو ماني في الدقيقة 59، قبل أن يسجل الثاني بعد مراوغة رائعة للغاية في الدقيقة 76.

Current status: watching this on repeat 🔁🤩 𝙀𝙫𝙚𝙧𝙮 𝙖𝙣𝙜𝙡𝙚 of @MoSalah’s incredible strike, presented by @Sonos 🎥 pic.twitter.com/K2KOuVr0G0 — Liverpool FC (@LFC) October 4, 2021

واشتعلت المنافسة على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز مع نهاية الجولة السابعة من المنافسات والتي شهدت تشارك محمد صلاح مع جيمي فاردي في الصدارة.

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هدف صلاح هو السابع له أمام مانشستر سيتي في 13 مباراة مع صناعة ثلاثة أهداف.

صلاح سجل للمباراة السابعة على التوالي مع ليفربول في جميع المسابقات للمرة الثالثة منذ انضمامه للريدز في صيف 2017.

الملك المصري سجل هدفه الخامس في 6 مباريات لعبها أمام مانشستر سيتي في ملعب آنفيلد.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في البريميرليج بـ15 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن تشيلسي المتصدر.