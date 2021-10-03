نصر عزام لـ في الجول: مازلنا في انتظار قرار المحكمة الرياضية بشأن طلبينا حول إيقاف القيد

كشف نصر عزام محامي الزمالك في قضية إيقاف القيد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن طلبين قدمهما النادي في القضية المنظورة الآن أمام المحكمة الرياضية الدولية.

وقال عزام لـ FilGoal.com: "مازلنا في انتظار قرار المحكمة الرياضية الدولية بشأن طلباتنا في الاستئناف".

وأردف "طلبنا تخفيض الإيقاف لفترة قيد واحدة مثلما حدث مع المصري البورسعيدي، أو إلغاء العقوبة بالكامل".

وأتم "نحاول الحصول على قرار قبل غلق باب القيد المحلي في 7 أكتوبر".

وكشف مصدر قانوني من نادي الزمالك لـFilGoal.com في وقت سابق، بأن قرار المنع لا يشمل القائمة الأولى، وإنما الصفقات الجديدة فقط. (طالع التفاصيل)

من جهة أخرى، كشف FilGoal.com من مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بأن قرار منع القيد لن يمنع مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

كان الزمالك قد تعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد، عمر كمال عبد الواحد، ومحمود شبانة، وحمدي النقاز.