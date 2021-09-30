أجبونلاهور يختار صلاح ضمن أفضل 11 لاعبا في تاريخ الدوري الإنجليزي

الخميس، 30 سبتمبر 2021 - 13:09

كتب : FilGoal

محمد صلاح يسجل ويحتفل بهدف ليفربول في برينتفورد

اختار جابرييل أجبونلاهور قائد أستون فيلا السابق، محمد صلاح نجم ليفربول ضمن أفضل 11 لاعبا في تاريخ الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

صلاح تألق في المواسم الأربعة التي لعبها بقميص ليفربول، كما ظهر بشكل رائع في بداية الموسم الخامس أيضا، إذ سجل 5 أهداف في أول 6 مباريات.

وتواجد الدولي المصري في مركز الجناح الأيمن، بجوار ريان جيجز الذي احتل مركز الجناج الأيسر، خلف الثنائي تييري هنري وآلان شيرار.

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ووضع أجبونلاهور صلاح ضمن أساطير الدوري الإنجليزي في التشكيل التالي:-

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 211 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 133 هدفا وأرسل 49 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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