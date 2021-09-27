بعد مرور 6 جولات.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي

لا شك أن ما يقدمه الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول مع فريقه في الدوري الإنجليزي يثبت يوما بعد يوم أنه ضمن أفضل لاعبي البطولة في الألفية الجديدة.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

في موسمه الخامس مع ليفربول، فرض صلاح نفسه على عناوين الأخبار مبكرا بتألقه مع ليفربول بتسجيل 6 أهداف هذا الموسم، منها 5 في الدوري الإنجليزي.

أرقام صلاح توضح تفوقه الهجومي على أقرانه في معظم فرق الدوري الإنجليزي.

ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح مقارنة بأفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي.

أكثر من سجل حتى الآن

1- محمد صلاح (5 أهداف)

1- مايكل أنطونيو (5 أهداف)

1- جيمي فاردي (5 أهداف)

4- برونو فيرناديز (4 أهداف)

4- إسماعيلا سار (4 أهداف)

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أكثر من صنع الأهداف

1- بول بوجبا (7 أهداف)

2- جابريل جيسوس (3 أهداف)

2- مايكل أنطونيو (3 أهداف)

2- ماتيو كوفاسيتش (3 أهداف)

2- عبد اللاي دوكوري (3 أهداف )

2- آلان سان ماكسيمان (3 أهداف)

7- محمد صلاح (هدفان)

أكثر من سجل ركلات جزاء

1- دومنيك كالفرت لوين (هدفان)

2- محمد صلاح (هدف)

2- ويلفريد زاها (هدف)

أكثر من سدد على المرمى

1- محمد صلاح (15 تسديدة)

2- إسماعيلا سار (11 تسديدة)

2- مايكل أنطونيو (11 تسديدة)

4- جيمي فاردي (9 تسديدات)

أكثر من سدد الكرات بشكل عام

1- محمد صلاح (25 تسديدة)

1- ساديو ماني (25 تسديدة)

1- مايكل أنطونيو (25 تسديدة)

4- برونو فيرنانديز (23 تسديدة)

أكثر المشاركات في الدوري الإنجليزي

نجم منتخب مصر ضمن 116 لاعبا شاركوا في كل المباريات الـ5 حتى الآن.

أكثر من شارك في الدوري الإنجليزي (عدد الدقائق)

1- صلاح ضمن 46 لاعبا شاركوا في كامل دقائق مباريات فرقهم بالجولات الـ6 (540 دقيقة).





























































ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 210 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 131 هدفا وأرسل 49 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.