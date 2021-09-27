مصدر مقرب من النقاز يكشف حقيقة عرض بيراميدز.. وموقفه من الرحيل عن الزمالك

كشف مصدر مقرب من حمدي النقاز لاعب الزمالك الجديد حقيقة رحيل اللاعب الصيف الحالي خصوصا مع منع النادي من قيد الصفقات الجديدة.

حمدي النقاز عاد لصفوف الزمالك الصيف الحالي ولمدة ثلاثة مواسم.

وقال مصدر مقرب من حمدي النقاز لـ FilGoal.com: "لا توجد أي مفاوضات رسمية مع بيراميدز حتى الآن، الحديث فقط مع وكيل اللاعب".

وأضاف "رغبة اللاعب هي الاستمرار مع الزمالك وسينتظر النتيجة النهائية في قرار منع القيد".

وواصل "حال إلغاء العقوبة أو تقليصها حتى يناير سيستمر مع الفريق وإن كانت لوقت أطول سيفضل الخروج معارا".

وأتم "اللاعب لديه عرضين آخرين من داخل مصر وسينتظر حتى 7 أكتوبر. حال عدم تقليص أو إلغاء العقوبة سيترك القرار للنادي".

وتظل مشاركة النقاز مع الزمالك الموسم المقبل محل شك في ظل منع النادي من القيد في الوقت الحالي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أرسل خطابا لاتحاد كرة القدم المصري لمنع الزمالك من القيد لمدة فترتين انتقالات، بسبب قيد حسام أشرف ناشئ النادي رغم توقيعه لفريق كاميروني.

وأكد الزمالك أن قرار إيقاف القيد يسري فقط على الصفقات الجديدة ولا يشمل القائمة الأولى للفريق.

وكشف محمد الإتربي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك عن أن النادي الأبيض يتحرك بقوة للوصول لحل في هذه الأزمة، قبل غلق باب القيد في مصر المقرر له يوم 7 أكتوبر المقبل.(طالع التفاصيل)

ولعب النقاز في صفوف الزمالك خلال الفترة من يناير 2018 حتى فبراير 2019، قبل أن يرحل عن صفوف الفريق دون موافقة الزمالك بسبب ما وصفه بعدم تلقيه لمستحقاته.

وأصدر الزمالك بيانا رسميا، يوضح فيه موقف النادي القانوني، في قضية حمدي النقاز لاعب الفريق، بعد أن حكمت المحكمة الرياضية الدولية بإلغاء الغرامة المستحقة للاعب على النادي بموجب قرار غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).(طالع التفاصيل)

صاحب الـ28 عاما شارك مع الزمالك في 64 مباراة. سجل هدفا وصنع 9 آخرين.

وحقق الدولي التونسي مع الزمالك ألقاب كأس مصر مرتين، والكونفدرالية الإفريقية.