الزمالك يوضح الموقف القانوني في قضية حمدي النقاز

أصدر الزمالك بيانا رسميا، يوضح فيه موقف النادي القانوني، في قضية حمدي النقاز لاعب الفريق، بعد أن حكمت المحكمة الرياضية الدولية بإلغاء الغرامة المستحقة للاعب على النادي بموجب قرار غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

حمدي النقاز النادي : الزمالك الزمالك

وقال بيان الزمالك: "أعلنت إدارة نادي الزمالك أن المحكمة الرياضية (كاس) قد قبلت الطلب الأول في استئناف الزمالك ضد اللاعب حمدي النقاز والتي تقدر بمليون و300 ألف دولار، ورفضت الشكوى المضادة بحصول النادي على مليون و 900 الف دولار تعويضا من اللاعب."

وأردف: "ومن جانبه أكد نصر عزام المستشار القانوني للزمالك لشئون فيفا في تصريح خاص للموقع الرسمي أن المحكمة الرياضية قد عقدت جلسة استماع في 14 يناير 2021 استمعت فيه لدفوع وطلبات نادي الزمالك".

وأتم "وأضاف عزام أن التسوية التي تمت مع اللاعب قبل صدور الحكم وتنازله عن كامل قيمة الغرامة، كانت بمثابة ضامن للنادي بعدم حصول اللاعب على أي مبالغ، في حال صدور حكم نهائي له بتأييد الغرامة أو تخفيضها، وهو ما تحقق بالفعل من خلال قبول استئناف الزمالك جزئيا ضد قرار فيفا الصادر لصالح اللاعب".

وفي وقت سابق، كشف أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز سبب حكم المحكمة الرياضية الدولية.

وقال بن ميم لـ FilGoal.com: "سبب حكم المحكمة الرياضية بإلغاء الغرامة الموقعة على الزمالك لصالح حمدي النقاز هو التسوية المتبادلة بين الطرفين، وسحب اللاعب لشكواه ضد الزمالك".

وأوضح بن ميم أن الحكم طبيعي نظرا لسحب الشكوى التي تقدم بها النقاز.

ولكن، ناقض مسؤولو الشركة التي ترافعت عن الزمالك في استئنافه ضد اللاعب، تصريحات أنيس بن ميم محامي اللاعب والخاصة بسبب إلغاء الغرامة.

وتواصل FilGoal.com مع شركة Sports Law and Policy Center الإيطالية، والتي كانت موكلة من مجلس إدارة الزمالك السابق للدفاع عنه في القضية، واستمرت فيها حتى نهايتها للاستعلام عن سبب قرار المحكمة الرياضية الدولية بإلغاء الغرامة لتقول: "الحكم الذي حصل عليه النادي بإلغاء الغرامة الموقعة عليه لصالح حمدي النقاز، لا علاقة له بالتسوية التي قام بها الطرفين".

وشددت "لو كان الأمر له علاقة بالتسوية، لكانت المحكمة قد أوقفت إجراءات الحكم فقط ولم تقم بإلغائه".

وأوضحت "المحكمة الرياضية حكمت لصالح الزمالك لأن النقاز لم يقدم دليلا واضحا على أنه يجب أن يتقاضى راتبه بشكل شهري، حيث أن النقاز قد ادعى أنه لم يحصل على راتبه الشهري في وقت كان يحصل عليه كل 3 أشهر من الزمالك".

وأتمت "حكم غرفة فض المنازعات في فيفا لصالح النقاز كان صادما لنا، وتوقعنا حكم المحكمة الرياضية لصالحنا لعدم وجود سبب عادل يتيح للنقاز فسخ تعاقده مع الزمالك".

وكان النقاز قد حصل على حكم ضد الزمالك بتسديد مليون و300 ألف دولار له، ولكن مع انضمام النقاز للأبيض، تنازل عن القضية.

ولكن تظل مشاركة النقاز مع الزمالك الموسم المقبل محل شك في ظل منع النادي من القيد في الوقت الحالي.

ولعب النقاز في صفوف الزمالك خلال الفترة من يناير 2018 حتى فبراير 2019، قبل أن يرحل عن صفوف الفريق دون موافقة الزمالك بسبب ما وصفه بعدم تلقيه لمستحقاته.

صاحب الـ28 عاما شارك مع الزمالك في 64 مباراة. سجل هدفا وصنع 9 آخرين.

وحقق الدولي التونسي مع الزمالك ألقاب كأس مصر مرتين، والكونفدرالية الإفريقية.