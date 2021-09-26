تحديد موعد مباراة الزمالك ضد توسكر الكيني

الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 23:42

كتب : إبراهيم رمضان

احتفالات الزمالك بلقب الدوري المصري

كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ليوم 16 أكتوبر المقبل موعدا للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها في كينيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في مصر أحد يومي 22 أو 23 من شهر أكتوبر المقبل.

ويختتم الزمالك غدا الإثنين، معسكره المغلق ببرج العرب، ومن المقرر أن يخوض مباراة ودية يوم الخميس المقبل أمام فريق بيراميدز بملعب الدفاع الجوي.

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ومن المقرر أن ينطلق الدوري المصري يوم 25 أكتوبر المقبل وفقا لقرار رابطة الأندية المصرية.

على أن يتم سحب قرعة المسابقة يوم 5 أكتوبر.

الزمالك توسكر الكيني
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