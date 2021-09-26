كارتيرون لـ في الجول: لم أتفاوض مع أي ناد إماراتي.. وليس لدي وكيل أعمال حاليا

نفى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، ما تردد حول تفاوضه مع أحد الأندية الإماراتية في وقت سابق.

وقال كارتيرون لـ FilGoal.com: "لم أتفاوض مع أي ناد إماراتي مطلقا، كيف يحدث ذلك وأنا لدي اتفاق مسبق مع إدارة الزمالك ورئيس النادي حسين لبيب بتجديد العقد؟".

وشدد "تحدث معي رئيس النادي حول تجديد العقد قبل نهاية الموسم ورحبت بذلك حتى قمت بالتجديد".

وأتم "ليس لدي وكيل أعمال حاليا، وأتعجب أن هناك من يتحدث باسمي في الإعلام. أنا أمثل نفسي وكل ما يشاع عني غير صحيح وكذب".

في وقت سابق، كارتيرون جدد تعاقده مع الزمالك لمدة ثلاث سنوات. (طالع التفاصيل)

كشف حازم فتوح وكيل اللاعبين في وقت سابق عن عرض إماراتي لكارتيرون وأن المدرب كان قريبا من الرحيل. (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا 2021-2022.