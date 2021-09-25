وكيله: سافرت للإمارات لمنع رحيل كارتيرون.. ولن يرحل عن الزمالك إلا في حالة واحدة

كشف حازم فتوح وكيل باتريس كارتيرون المدير الفني لـ الزمالك أن الفرنسي لن يرحل عن صفوف الأبيض إلا في حالة واحدة.

وجدد كارتيرون للزمالك أمس الجمعة لمدة 3 مواسم.

وقال فتوح عبر أون تايم سبورتس 2: "سافرت إلى الإمارات بالتنسيق مع حسين لبيب رئيس الزمالك لمنع رحيل كارتيرون عن الزمالك في ظل العرض المقدم له من وكيل آخر".

وشدد "كارتيرون لن يرحل عن الزمالك، وسيرحل في حالة واحدة إذا لم ترغب إدارة الزمالك في بقائه".

وكان كارتيرون قد صرّح لـ FilGoal.com عقب التجديد قائلا: "أشكر الإدارة على حل المشاكل التي تواجه الفريق بسرعة".

وكشف: "تلقيت عروضا عديدة في الفترة الماضية من أندية خارجية، ولكني فضلت الاستمرار مع الزمالك".

وأوضح: "المفاوضات للتجديد تمت بكل ود لرغبة الطرفين، الأمر لم يستغرق أي وقت بسبب ترحيبي بالاستمرار مع الزمالك لفترة أطول".

ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا 2021-2022.