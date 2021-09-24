الزمالك يجدد عقد كارتيرون لثلاثة مواسم

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 - 15:49

كتب : أحمد شوقي صلاح

باتريس كارتيرون مدرب الزمالك

أعلن نادي الزمالك عن تجديد عقد مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون.

وذكر الزمالك عبر موقعه الرسمي أن كارتيرون جدد لثلاثة مواسم مقبلة.

ووقع كارتيرون على التجديد في حضور فاروق جعفر مستشار الكرة، وحسين السيد عضو اللجنة المشرفة على إدارة الزمالك.

وكان التعاقد الأصلي لـ كارتيرون ينتهي بنهاية الموسم الحالي 2021\2022.

وعاد كارتيرون لتولي تدريب الزمالك منتصف الموسم الماضي بعقد لعام ونصف بعد خلافته لـ جايمي باتشيكو.

وقاد كارتيرون الزمالك للتتويج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي بولايته الثانية.

كارتيرون (51 عاما) تولى الزمالك في ولاية أولى عام 2019 وفاز معه وقتها بكأس السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي، بالإضافة إلى قيادته إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل أن يفسخ تعاقده ويتحوّل لتدريب التعاون السعودي.

لكنه عاد إلى الزمالك في مارس الماضي وقاده في 26 مباراة، فاز في 19 منها، وتعادل 5 مرات، وخسر مباراتين فقط، ليعيد لقب الدوري إلى خزائن الزمالك.

وسبق لـ كارتيرون تدريب منتخب مالي، ومازيمبي، ووادي دجلة، والنصر السعودي، والأهلي، والرجاء البيضاوي.

كارتيرون الزمالك في الدوري
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