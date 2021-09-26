وكيل كارتيرون: الشرط الجزائي في العقد الجديد مع الزمالك أكبر.. ولبيب تعامل بهدوء

الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 00:15

كتب : FilGoal

باتريس كارتيرون مدرب الزمالك

شدد حازم فتوح وكيل أعمال المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون أن الشرط الجزائي في العقد الجديد مع الزمالك أكبر من السابق.

كارتيرون جدد تعاقده مع الزمالك لمدة ثلاث سنوات. (طالع التفاصيل)

وقال حازم فتوح في تصريحات لقناة الحياة: "الشرط الجزائي في عقد كارتيرون الجديد مع الزمالك أكبر من السابق".

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وأضاف "حسين لبيب تعامل مع موقف العرض الإماراتي بهدوء واجتمع مع كارتيرون وتم تمديد التعاقد".

حازم فتوح كشف في وقت سابق عن عرض إماراتي لكارتيرون وأن المدرب كان قريبا من الرحيل. (طالع التفاصيل)

وكان كارتيرون قد صرّح لـ FilGoal.com عقب التجديد قائلا: "أشكر الإدارة على حل المشاكل التي تواجه الفريق بسرعة".

وكشف: "تلقيت عروضا عديدة في الفترة الماضية من أندية خارجية، ولكني فضلت الاستمرار مع الزمالك".

وأوضح: "المفاوضات للتجديد تمت بكل ود لرغبة الطرفين، الأمر لم يستغرق أي وقت بسبب ترحيبي بالاستمرار مع الزمالك لفترة أطول".

ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا 2021-2022.

الزمالك الدوري المصري باتريس كارتيرون
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