ألبيول: ركلة جزاء لـ ناتشو؟ لا يمكنني أن أختفي

يرى المخضرم راؤول ألبيول قائد فياريال إنه لم يرتكب ركلة جزاء في حق ناتشو فيرنانديز لاعب ريال مدريد.

ريال مدريد فرّط في نقطتين واكتفى بالتعادل 0-0 أمام ضيفه فياريال في ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة السابعة للدوري الإسباني.

وصرّح ألبيول بعد اللقاء: "فياريال ينافس دائما رغم أننا تعادلنا في مباريات كثيرة، كنا نستطيع الخروج فائزين في العديد من تلك المباريات أمام فرق كبيرة مثل تشيلسي وريال مدريد".

وأضاف المدافع الأسبق لـ ريال مدريد: "أعتقد أننا لعبنا الشوط الأول بشكل جيد، وخلقنا الفرص للتسجيل، لكن ريال مدريد بدوره يمر بفترة مميزة وسجل أهدافا كثيرة في المباريات الماضية، واليوم حافظ على نظافة شباكه".

وواصل: "وهذا يعبّر جيدا عن مستوانا، لأن أمام أتليتكو مدريد كنا على وشك الفوز، وكذلك أمام تشيلسي وريال مدريد".

وعلّق على اللقطة الجدلية التحكيمية: "لم أستطع التحرك من أمام ناتشو، أعتقد أنها ليست ركلة جزاء، لم أحاول الاصطدام به، لا أستطيع الاختفاء".

وأتم متحدثا عن علاقته بـ كارلو أنشيلوتي: "قضيت عاما مميزا مع أنشيلوتي في نابولي، لوددت أن أعمل معه لفترة أطول، أتمنى له الأفضل في ريال مدريد".







































واكتفى ريال مدريد برفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الأول، بينما وصل فياريال إلى المركز العاشر بـ 8 نقاط.

وفوّت ريال مدريد فرصة توسيع الفارق مع إشبيلية وأتليتكو مدريد أقرب مطارديه إلى 5 نقاط.

فيما حافظ الفريقان على سجلهما خاليا من الهزائم في الدوري الإسباني هذا الموسم.

بينما عجز أوناي إيمري مدرب فياريال عن تحقيق فوزه الأول في الزيارة رقم 12 لملعب سانتياجو برنابيو، إذ تعادل مرتين وخسر 10.

وتعد تلك المباراة الأولى التي يعجز فيها ريال مدريد عن التسجيل خلال الولاية الثانية لـ كارلو أنشيلوتي، والثالثة عموما باحتساب الولاية الأولى.

في المقابل، تعادل فياريال للمرة الخامسة هذا الموسم من أصل 6 مباريات خاضها.

ويستقبل ريال مدريد نظيره شيريف المولدوفي في سانتياجو برنابيو بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

بينما يحل فياريال ضيفا على مانشستر يونايتد الإنجليزي في أولد ترافورد مساء الأربعاء.