قطار ريال مدريد يتوقف بتعادل مخيب أمام فياريال العنيد

تعادل ريال مدريد أمام ضيفه فياريال دون أهداف في ملعب سانتياجو برنابيو، بالجولة السابعة للدوري الإسباني.

واكتفى ريال مدريد برفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الأول، بينما وصل فياريال إلى المركز العاشر بـ 8 نقاط.

وفوّت ريال مدريد فرصة توسيع الفارق مع إشبيلية وأتليتكو مدريد أقرب مطارديه إلى 5 نقاط.

فيما حافظ الفريقان على سجلهما خاليا من الهزائم في الدوري الإسباني هذا الموسم.

بينما عجز أوناي إيمري مدرب فياريال عن تحقيق فوزه الأول في الزيارة رقم 12 لملعب سانتياجو برنابيو، إذ تعادل مرتين وخسر 10.

وتعد تلك المباراة الأولى التي يعجز فيها ريال مدريد عن التسجيل خلال الولاية الثانية لـ كارلو أنشيلوتي، والثالثة عموما باحتساب الولاية الأولى.

في المقابل، تعادل فياريال للمرة الخامسة هذا الموسم من أصل 6 مباريات خاضها.

ويستقبل ريال مدريد نظيره شيريف المولدوفي في سانتياجو برنابيو بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

بينما يحل فياريال ضيفا على مانشستر يونايتد الإنجليزي في أولد ترافورد مساء الأربعاء.

مفاجآت

على غير المتوقع، لم يعد إدين هازارد للتشكيل الأساسي خصوصا بعد إراحته منتصف الأسبوع أمام مايوركا، وتواصل التعويل على رودريجو في هجوم ريال مدريد.

كما دفع كارلو أنشيلوتي بـ فيدي فالفيردي بمركز الظهير الأيمن، مع تحويل ناتشو فيرنانديز للجهة اليسرى، وإبقاء ميجيل جوتييريز ولوكاس فاسكيز على مقاعد البدلاء.

وشهدت المباراة عودة لوكا مودريتش وخوضه المباراة رقم 396 في مسيرته مع الميرنجي، ليصير خامس أكثر أجنبي خوضا للمباريات مع ريال مدريد بالتساوي مع ألفريدو دي ستيفانو، خلف كريم بنزيمة ومارسيلو وروبيرتو كارلوس وكريستيانو رونالدو.

كما شارك ماركو أسينسيو في مباراته رقم 200 بقميص ريال مدريد بمختلف المسابقات.

في المقابل اعتمد أوناي إيمري على جناحه الهولندي الخطير أرناوت دانجوبا في الجهة اليسرى، وأقحم باكو ألكاسير في قلب الهجوم في ظل غياب جيرارد مورينو المصاب.

مودريتش يعود لتشكيل ريال مدريد وأنشيلوتي بدفع بفالفيردي في مركز الظهير الأيمن وناتشو في مركز الظهير الأيسر ضد فياريال بالدوري 🌟⚪️#في_اسبانيا pic.twitter.com/nHXaHfXS9C — FilGoal (@FilGoal) September 25, 2021

تكريم

قبل صافرة البداية، كرّم ريال مدريد بطلة الباراترياثلون البارالمبية سوسانا رودريجيز التي حصدت ذهبية لإسبانيا في دورة طوكيو.

وتعاني رودريجيز من مرض البهاق مما أثر بشكل بالغ على رؤيتها إلى 5% في عين و8% في الأخرى.

وتعمل رودريجيز كطبيبة علاج طبيعي، وحظت بفرصة تنفيذ ركلة البداية بمساعدة كريم بنزيمة قبل انطلاق المباراة.

سيطرة صفراء

شهد الشوط الأول سيطرة كبيرة من الضيوف وصلت إلى 64%، ولم يظهر ريال مدريد بالوجه القوي الذي أبرزه في المباريات السابقة.

فياريال كاد أن يتقدم في الدقيقة 13 بواسطة دانجوبا الذي اخترق من الجهة اليسرى وأطلق تسديدة أرضية صاروخية تصدى لها تيبو كورتوا بأعجوبة.

video:1

هجمات فياريال تواصلت، فسدد ألكاسير من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 20، لكن كرته كانت غير دقيقة وعلت العارضة.

أول رد جاء في الدقيقة 21 عندما تسلّم بنزيمة كرة من فينيسيوس جونيور، وأطلق تسديدة قوية بعيدة المدى، لكنها جاورت القائم.

أخطر فرص ريال مدريد في الشوط الأول حلت في الدقيقة 23 عندما أرسل رودريجو عرضية كادت أن تخادع خيرونيمو روّي الذي أنقذها وأبعدها إلى ركنية في آخر لحظة.

صافرات استهجان جماهير سانتياجو برنابيو ارتفعت على الحكم خيسوس خيل مانزانو في الدقيقة 35 مطالبة باحتساب ركلة جزاء لـ ناتشو بعد التحام مع راؤول ألبيول، لكن اللعب استمر.

الشوط انتهى على فرصة خطيرة جديدة لـ دانجوبا الذي راوغ فالفيردي بمهارة وسدد أعلى العارضة بالدقيقة 38.

video:2

تدخُل فني

أنشيلوتي لم ينتظر كثيرا، وحاول استعادة السيطرة على وسط ملعبه بإقحام الفرنسي الشاب إدواردو كامافينجا بدلا من رودريجو مع بداية الشوط الثاني.

أول تهديد في الشوط الثاني كان من نصيب أصحاب الأرض عندما أرسل أسينسيو ركلة حرة مباشرة نحو ميليتاو الذي قابلها برأسه بجوار القائم بغرابة شديدة في الدقيقة 50.

في المقابل لم يتوقف دانجوبا عن التهديد وسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 56، لكن كورتوا حافظ على نظافة شباكه.

التهديد الأصفر ازداد خطورة في الدقيقة 57 عندما أهدر ألكاسير بغرابة أمام المرمى بعد عرضية خوان فويث الرأسية.

بعدها مباشرة تحرج إيمري وسحب ألكاسير وكوكولين، وعوضهما بـ موي جوميز وبولاي ديا.

ظهور هازارد

بحلول الدقيقة 73، قرر أنشيلوتي إقحام البلجيكي هازارد أخيرا بدلا من مودريتش الحاضر الغائب.

ريال مدريد حاول ضرب الخصم بكرة طولية من ألابا تسلمها فينيسيوس وانطلق في الدقيقة 75، لكن تسديدته مرت أعلى العارضة.

أنشيلوتي أجرى تغييرا ثالثا في الدقيقة 81 بالدفع بـ إيسكو ألاركون بدلا من أسينسيو.

فيما خرج دانجوما وجيريمي بينو، وعوضهما مانو تريجيروس وروبين بينيا في صفوف فياريال.

كما أنهى إيمري تبديلاته بتعويض الأرجنتيني المصاب خوان فويث بالقائد ماريو جاسبار في الدقيقة 86.

فياريال كاد أن يباغت ريال مدريد بكرة طولية وصلت للبديل السريع بينيا الذي كاد أن ينفرد بـ كورتوا لولا تدخل ناتشو في اللحظة الأخيرة.

ورغم احتساب 4 دقائق وقت بدل ضائع، لكن ريال مدريد فشل في إيجاد الطريق نحو الشباك خصوصا عندما سدد فينيسيوس آخر فرصة أعلى العارضة برعونة.