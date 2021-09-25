كورتوا: نعلم ماذا حدث مع الحكم الأسبوع الماضي.. لم يرد توريط نفسه

يرى تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد أن ما حدث في مباراة أتليتكو مدريد وأتليتك بلباو، قد أثّر على قرارات الحكم خيسوس خيل مانزانو.

ريال مدريد فرّط في نقطتين واكتفى بالتعادل 0-0 أمام فياريال بملعب سانتياجو برنابيو مساء السبت بالجولة السابعة للدوري الإسباني.

وصرّح كورتوا بعد المباراة: "إنها نقطة مُرة، لأنك تريد دائما الفوز في ملعبك. وعندما يخسر منافسك المناسب ترغب في حصد النقاط الثلاث. فياريال فريق مميز يلعب في دوري الأبطال، وعندما لا تضغط عليه جيدا مثلما حدث في الشوط الأول؛ فإنهم يشكّلون مثلثات ويخرجون بالكرة من الخلف".

أخبار متعلقة قطار ريال مدريد يتوقف بتعادل مخيب أمام فياريال العنيد

وأضاف: "في الشوط الثاني تحسّنا، لكننا لم نستطع اللعب بنفس الحدة التي ظهرنا عليها أمام مايوركا، لم نخلق فرصا واضحة للتسجيل، هم حصلوا على فرص أفضل. ولكن حسنا، خرجنا بشباك نظيفة وسنواصل".

وأشار: "فياريال ضغط من الأمام وأغلق علينا في خط الوسط. مواجهته كانت صعبة جدا ونحن أخفقنا في تمريرات، وأرسلنا عرضيات غير دقيقة".

وتحوّل للحديث عن لقطة ناتشو فيرنانديز التي طالب فيها ريال مدريد بركلة جزاء: "العالم كله يقول إنها مخالفة، لا أعلم إن كانت خارج المنطقة أم داخلها".

وتابع: "لا أريد التطرق كثيرا لذلك، لكن نعلم أي مباراة أدارها الحكم الأسبوع الماضي والضوضاء الكثيرة التي حدثت. ترك اللعب يسير كثيرا ولم يرد توريط نفسه".

وشهدت الدقيقة 35 تدخلا من راؤول ألبيول على ناتشو في منطقة جزاء فياريال، لكن خيل مانزانو أشار باستمرار اللعب.

وأدار خيل مانزانو مباراة أتليتكو مدريد وأتليتك بلباو التي انتهت بالتعادل 0-0 في الجولة الخامسة، وأشهر بطاقة حمراء في وجه جواو فيليكس للاعتراض.

كما نال خيل مانزانو انتقادات شديدة من أفراد أتليتكو مدريد بعد المباراة، خصوصا ستيفان سافيتش، أمر سلط عليه كورتوا الضوء واعتبره دافعا لقرارات الحكم في مباراة ريال مدريد.







































واكتفى ريال مدريد برفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الأول، بينما وصل فياريال إلى المركز العاشر بـ 8 نقاط.

وفوّت ريال مدريد فرصة توسيع الفارق مع إشبيلية وأتليتكو مدريد أقرب مطارديه إلى 5 نقاط.

فيما حافظ الفريقان على سجلهما خاليا من الهزائم في الدوري الإسباني هذا الموسم.

بينما عجز أوناي إيمري مدرب فياريال عن تحقيق فوزه الأول في الزيارة رقم 12 لملعب سانتياجو برنابيو، إذ تعادل مرتين وخسر 10.

وتعد تلك المباراة الأولى التي يعجز فيها ريال مدريد عن التسجيل خلال الولاية الثانية لـ كارلو أنشيلوتي، والثالثة عموما باحتساب الولاية الأولى.

في المقابل، تعادل فياريال للمرة الخامسة هذا الموسم من أصل 6 مباريات خاضها.

ويستقبل ريال مدريد نظيره شيريف المولدوفي في سانتياجو برنابيو بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

بينما يحل فياريال ضيفا على مانشستر يونايتد الإنجليزي في أولد ترافورد مساء الأربعاء.