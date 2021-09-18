فيليكس يخرج من الباب الخلفي وأتليتكو يفقد نقطتين أمام أتليتك بلباو الصلب

أجبر أتليتك بلباو مضيفه أتليتكو مدريد على التعادل دون أهداف في ملعب واندا متروبوليتانو، بالجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

ورغم ارتقائه إلى الصدارة مؤقتا برصيد 11 نقطة، إلا أن أتليتكو مدريد سيكون مهددا بالابتعاد بنقطتين عن القمة لو انتهت مباراة فالنسيا وريال مدريد بفوز أحد الطرفين هذه الجولة.

في المقابل، رفع أتليتك بلباو رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع دون أي هزيمة حتى اللحظة في الدوري الإسباني.

ورغم تجنُب أتليتك بلباو الهزيمة لأول مرة في ملعب متروبوليتانو، إلا أنه عجز عن الفوز في أرض أتليتكو عموما للمباراة رقم 22 على التوالي.

وشهدت المباراة مشاركة إنياكي ويليامز مهاجم أتليتك بلباو للجولة رقم 200 على التوالي في الدوري الإسباني.

فآخر مباراة لم يظهر فيها ويليامز بالدوري الإسباني كانت ضد مالاجا بشهر أبريل 2016.

ويفصل ويليامز مباراتين فقط عن معادلة الرقم القياسي لعدد المباريات المتتالية في الدوري الإسباني المُسجل باسم خوان أنطونيو لاراناياجا بين 1986 و1993.

كما بات زميله راؤول جارسيا خامس أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ الدوري الإسباني برصيد 523 مباراة.

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا كبيرا في نهايتها مع حصول جواو فيليكس على بطاقة حمراء.

ودفع دييجو بابلو سيميوني بالثنائي أنطوان جريزمان وآنخل مارتين كوريا في خط الهجوم منذ البداية، مع إبقاء لويس سواريز وفيليكس على مقاعد البدلاء.

🔴 سيميوني يهاجم أتليتيك بلباو بـ أنطوان جريزمان وأنخل كوريا في تشكيل الفريق بالدوري الإسباني pic.twitter.com/QtzgwI6pwy — FilGoal (@FilGoal) September 18, 2021

وعجز جريزمان عن تسديد أي كرة على المرمى، لينتهي الشوط الأول دون أهداف.

في الشوط الثاني أجرى سيميوني 3 تغييرات دفعة واحدة بإدخال سواريز ويانيك كاراسكو وهيكتور هيريرا بدلا من جريزمان وجيوفري كوندوجبيا ورينان لودي بالدقيقة 55.

بعدها بخمس دقائق خرج كوريا ودخل فيليكس في تغيير هجومي جديد.

في المقابل أخرج مارسيلينو جارسيا لاعبه راؤول جارسيا تحت تصفيقات جماهير فريقه السابق أتليتكو مدريد، وعوضه بـ نيكو ويليامز الشقيق الأصغر لـ إينياكي الذي خرج بدوره وعوضه أسيير فياليبري.

الفوضى

في الدقيقة 78 ضرب فيليكس منافسه أوناي فينسيدور بالمرفق أثناء كرة مشتركة، فعاقبه الحكم خيسوس خيل مانزانو ببطاقة صفراء.

لكن فيليكس فقد عقله وبدأ في الإشارة للحكم إنه مجنون، ليُخرِج مانزانو البطاقة الحمراء في وجهه، وتعم الفوضى بأرض الملعب.

الحكم أشهر بطاقة صفراء أخرى سريعة لـ ستيفان سافيتش.

ليكون أتليتكو قد تلقى البطاقة الحمراء مرتين هذا الموسم، بعد أن لم يعرف أي طرد طوال الموسم الماضي.

الوضع ازداد اشتعالا بتدخل قوي من نيكو ويليامز على يان أوبلاك في الدقيقة 82، لكن الحكم اكتفى بإشهار البطاقة الصفراء للمهاجم الباسكي الشاب.

أتليتك بلباو كاد أن يخطف نقاط المباراة في الوقت بدل الضائع عندما انفرد البديل فياليبري بالمرمى، لكنه سدد فوق العارضة برعونة كبيرة.