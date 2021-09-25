كلوب: صلاح أراد الوصول للهدف 101 اليوم.. وحارس برينتفورد يمكن أن يرتدي الرقم 10

السبت، 25 سبتمبر 2021 - 21:50

كتب : عبد الرحمن فوزي

يورجن كلوب

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول بلاعبه محمد صلاح الذي واصل تحطيم الأرقام القياسية.

وتعادل ليفربول مع برينتفرود بثلاثة أهداف لكل طرف في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة تسجيل محمد صلاح لهدفه رقم 100 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.

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وقال كلوب في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "لقد قدمنا دورنا ولعبنا كرة قدم جيدة جدا حقا، وخلقنا فرصا مذهلة".

واستمر: "سجلنا ثلاثة أهداف وكان ينبغي أن نسجل أربعة، أو خمسة، أو ستة، لكنهم استحقوا الأهداف التي سجلوها وكان بإمكانهم تسجيل أربعة أهداف، قدموا أداء جيدا وهذا ما يجعلهم يستحقون النتيجة".

وتابع "أحببت الطريقة التي لعب بها الأولاد مع بعض سويا، لعبنا مباراة جيدة وكافحنا بشدة ولكن يجب علينا ذلك، مع الكرة كنت سعيدا جدا، لكن وهي في الهواء لم أكن سعيدا كثيرا".

وأجاب كلوب حول ما إذا كان برينتفورد هو أفضل الفرق الصاعدة قائلا: "لأسباب مختلفة نعم، إنهم جيدون حقا يمكن لحارس المرمى أن يحصل على القميص رقم 10، لقد لعب بعض الكرات الرائعة".

وأضاف "لقد استحقوا ذلك، لا اعقتد أنه يمكنك التحكم بهم بشكل أفضل، لقد خلقنا الكثير من الفرص الواضحة ولم نتمكن من التعامل معهم بشكل دفاعي، هذه الأشياء تحدث كان يجب أن نحقق المزيد وحتى إذا فزنا 3-2 أو 4-3 كنا سنعاني من المشاكل الدفاعية".

وأردف "ليس لدي مشكلة عندما تلعب كرة قدم من هذا النوع، هذه هي كرة القدم، عليك أن تخلق أشياء تستحق الفوز في النهاية كان هناك مواقف يجب أن نقدمها بشكل أفضل".

وتحدث كلوب عن وصول صلاح للهدف رقم 100 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي قائلا: "أنا متأكد أن صلاح يرى الأمر من نفس المنظور، لقد كان يرغب في الوصول للهدف رقم 101 اليوم".

وأتم "كانت هناك العديد من اللحظات الجيدة في مواجهة تشكيلة صعبة لكننا لم نتمكن من الدفاع عندما يقوم الحارس بإرسال الكرات إلى الأمام".

وبذلك التعادل انفرد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة، كما ارتفع رصيد برينتفرود للنقطة التاسعة في المركز التاسع.

يورجن كلوب، ليفربول محمد صلاح
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