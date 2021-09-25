جوارديولا: فخور برقمي القياسي وبتحقيقه في ملعب تشيلسي بطل أوروبا

أبدى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على تشيلسي.

مانشستر سيتي أوقف سلسلة 3 هزائم متتالية أمام تشيلسي، وهزمه في ستامفورد بريدج بهدف وحيد في الجولة السادسة للدوري الإنجليزي.

وصرّح جوارديولا بعد المباراة: "اليوم لعبنا لأجل بعضنا البعض، ركضنا لأجل بعضنا ومررنا لبعضنا. أشاهد كأس رايدر (بطولة جولف للفرق) وأرى كيف يلعب كل لاعب لأجل الآخر، ومن المميز رؤية ذلك أيضا في كرة القدم. إنها مجرد 3 نقاط بالطبع، لكننا لعبنا بشكل مميز".

وأضاف: "أحيانا نشعر أننا في حاجة إلى مهاجم مميز لإنهاء الهجمة، ولكن الأهم أن نلعب جيدا كفريق وكوحدة، مثل الموسم الماضي، سيرخيو أجويرو كان مصابا طوال العام ورغم ذلك فزنا بالدوري".

وأشار: "إنها طريقة رائعة لبدء الأسبوع الرائع الذي نحن بصدده".

وشدد: "الفتية كانوا رائعين اليوم في ملعب صعب أمام هذا الخصم. ما فعلناه اليوم يجعلني فخورا".

وتابع: "لقد لعبنا بأسلوبنا، أحيانا لا تستطيع فعل ذلك لأن المنافس أفضل، لكننا ضغطنا من الأمام وهم لم يستطيعوا بناء الهجمة من الخلف".

وأشاد بصاحب هدف المباراة الوحيد: "جابرييل جيسوس دائما يعطي كل شيء للفريق، لا يمكن قول أي شيء عنه، إنه يركض لأجل زملائه في كل مباراة، وامتلاك هذا النوع من اللاعبين يجعلك سعيدا".

وعن وصوله إلى 221 فوزا مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات محطما رقم ليز ماكدويل الذي قاد المواطنين لـ 220 فوزا، أوضح بيب: "أنا فخور للغاية، لقد وصلنا لهذا الرقم في ستامفورد بريدج أمام بطل دوري أبطال أوروبا، لقد كنا رائعين معا، هذا الرقم يجعلني فخورا، من أجل بعض الشيء وخصوصا من أجل النادي".

وأضاف مازحا: "في 221 مباراة مع مانشستر سيتي لم أسجل أي هدف، أنا آسف، لن أكون مهاجما جيدا كفاية للموسم المقبل لـ مانشستر سيتي، هذا مؤكد".

وأكمل: "أشارك هذا الرقم مع كل العاملين في النادي على مدار السنوات الماضية، الطاقم والعمال".

وعلّق على الفوز: "عندما نفوز، فإن المدرب يصير عبقريًا. وعندما نخسر، فإنه ليس كذلك. أتفهم ذلك".

كما أشاد بلاعبه الإسباني: "رودري كان رائعا، تواجد دائما في المكان الصحيح".

وشدد: "كل ما يهمني كمدرب هو أن يلعب فريقي جيدا، أمّا دخول الكرة الشباك فذلك يتوقف على الفرص".

وأتم: "خسرنا 3 مرات أمام تشيلسي لأنه فريق مميز للغاية، والمدرب رائع، المالك مذهل".

وارتقى سيتي للمركز الثاني في ترتيب الدوري ورصيده 13 نقطة متساويا في الأهداف مع ليفربول المتصدر بينما تراجع تشيلسي للمركز الثالث بفارق هدف عنهما.