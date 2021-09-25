الثأر طبق يؤكل باردا.. سيتي يدك جدار تشيلسي السبت، 25 سبتمبر 2021 - 15:24 كتب : نادر عيد سيتي - تشيلسي تشيلسي مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي نرشح لكم أخر الأخبار إدجاردو باوزا يعلن اعتزاله التدريب 14 دقيقة | أمريكا جوارديولا: فخور بفريقي.. وجيسوس رائع 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي الخسارة الأولى للبطل.. ألافيس يهزم أتليتكو مدريد 48 دقيقة | الدوري الإسباني سلة - وزارة الرياضة توافق مبدئيا على استضافة مونديال الأندية ساعة | رياضات أخرى أستون فيلا يُسقط يونايتد لأول مرة منذ 12 عاما برأسية قاتلة ساعة | الدوري الإنجليزي الثأر طبق يؤكل باردا.. سيتي يدك جدار تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي مباشر في إيطاليا - سبيزيا (1) (1) ميلان.. تعااادل قاااتل ساعة | الدوري الإيطالي تشكيل ميلان - إرث العائلة يتواصل.. مالديني أساسي أمام سبيزيا لأول مرة في الدوري الإيطالي 2 ساعة | الدوري الإيطالي التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. الثأر طبق يؤكل باردا.. سيتي يدك جدار تشيلسي أستون فيلا يُسقط يونايتد لأول مرة منذ 12 عاما برأسية قاتلة الخسارة الأولى للبطل.. ألافيس يهزم أتليتكو مدريد لاعب براجا يعود لقائمة ليبيا استعدادا لـ مصر في تصفيات المونديال خبر في الجول - جلسة بين أسامة نبيه وإدارة الزمالك لحسم موقفه الأكثر مشاهدة 1 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 2 كلوب عن صلاح: يا له من لاعب.. كدت أخلع قميصي مثله 3 مصدر بـ كاف لـ في الجول: غرامة منتظرة على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. ولا منع من المشاركة 4 بوكيتينو: إخراج ميسي؟ أنا المدرب وأتخذ القرارات.. وهذا ما دار بيننا من حديث أمس اليوم غدا كأس مصر 1 سموحة 3 بيراميدز انتهت الدوري الألماني 1 جرويتر فيورث 3 بايرن ميونيخ انتهت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 1 الاتحاد 1 التعاون انتهت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 1 أبها 3 ضمك انتهت الدوري التركي 2 ألتاي 1 بشكتاش انتهت كأس مصر - الأهلي - إنبـي لم تبدأ 19:00 الدوري الإنجليزي - برينتفورد - ليفربول لم تبدأ 18:30 الدوري الإسباني - ريال مدريد - فياريال لم تبدأ 21:00 الدوري الفرنسي - باريس سان جيرمان - مونبلييه لم تبدأ 21:00 الدوري الإيطالي 1 سبيزيا كالتشيو 1 ميلان مباشر 39:10 الدوري الإنجليزي - أرسنال - توتنام هوتسبر لم تبدأ 17:30 الدوري الإسباني - برشلونة - ليفانتي لم تبدأ 16:15 الدوري الإيطالي - يوفنتوس - سامبدوريا لم تبدأ 12:30 الدوري الإيطالي - لاتسيو - روما لم تبدأ 18:00 الدوري الإيطالي - نابولي - كالياري لم تبدأ 20:45