الثأر طبق يؤكل باردا.. سيتي يدك جدار تشيلسي

السبت، 25 سبتمبر 2021 - 15:24

كتب : نادر عيد

سيتي - تشيلسي

تشيلسي مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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