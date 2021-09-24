مؤتمر سولشاير: عودة كافاني تجعلني في حيرة لاختيار التشكيل

أوضح أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد جاهزية لاعبه إدينسون كافاني للمشاركة في لقاء ضيفه أستون فيلا يوم السبت في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال النرويجي في مؤتمر صحفي:"لم نفقد أحدا يوم الأربعاء (في لقاء وست هام يونايتد)".

وأضاف مبتسما "وهو ما يجعلني في حيرة لاختيار التشكيل. أُفضل ذلك بدلا من نقص الخيارات المتاحة. أحيانا تضطر لترك لاعبين خارج المباراة لا يستحقون الخروج".

واستمر "كريستيانو رونالدو دائما سيضيف كثيرا للفريق. لا يزال محترفا جدا ومنضبط، وهو ما يؤثر إيجابا على زملائه".

ويأمل يونايتد الانتفاض أمام أستون فيلا بعدما ودع كأس الرابطة الإنجليزية بالخسارة على ملعبه أمام وست هام بهدف.

ويحتل يونايتد المركز الثالث في ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن المتصدرين تشيلسي وليفربول.

وسيلعب يونايتد يوم الأربعاء ضد ضيفه فياريال في دوري أبطال أوروبا.

ثم في 2 أكتوبر يواجه إيفرتون في ملعب أولد ترافورد.