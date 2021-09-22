محمد بسام: أتمنى الانتقال إلى الأهلي

قال محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش إنه يتمنى الانتقال إلى الأهلي.

وقال بسام عبر قناة أون تايم سبورتس: "أتمنى الانتقال إلى الأهلي. هذا شرف لأي لاعب. لا يقدر أحد على رفض اللعب للأهلي".

وأردف" أتمنى خطوة جدية للتواجد في الأهلي"..

وأكد " بالتأكيد تابعت ردود فعل جماهير الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تطالب بانضمامي للأهلي، سعيد جدا، وشرف كبير جدا لي أن يشيد بي جماهير الأهلي بحارس مرمى فريق منافس، تغلب على الأهلي، أتمنى طبعا أن أتواجد يوما من الأيام في الأهلي".

وتوج طلائع الجيش بالسوبر المصري لموسم 2019/2020 بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح. (طالع التفاصيل)

وتألق بسام أمام هجوم الأهلي، وتصدى لـ 3 ركلات ترجيح ليقود فريقه للفوز.