بسيناريو جنوني.. طلائع الجيش يهزم الأهلي بركلات الترجيح ويتوج بالسوبر المصري

توج فريق طلائع الجيش ببطولة السوبر المصري لموسم 2019/2020 بالفوز على الأهلي بركلات الترجيح بعد مباراة ماراثونية امتدت لركلات الترجيح.

وفاز طلائع الجيش بالبطولة بعدما تفوق على الأهلي في ركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، قبل أن تذهب المواجهة إلى ركلات الترجيح ويفوز طلائع الجيش بالبطولة لأول مرة في تاريخه.

وانضم طلائع الجيش لكل من الأهلي والزمالك والمقاولون العرب وحرس الحدود، وهي الأندية التي فازت ببطولة السوبر المصري قبل ذلك.

وصف المباراة

بدأ الأهلي الشوط الأول بسيطرة على الكرة وكان الأكثر استحواذا ولكن دون خطورة حقيقية.

وتدخل علي الفيل لاعب الجيش بقوة مع أفشة ليسقط صانع ألعاب الأهلي على الأرض مصابا، قبل أن يقوم ويكمل المباراة.

وظهرت خطورة الأهلي في الدقيقة 22 بعد تسديدة من حسين الشحات وصلت إلى محمد شريف داخل منطقة الجزاء، ليمرر الكرة إلى طاهر الذي سدد بقوة لكن الدفاع أبعدها قبل أن تصل إلى مرمى محمد بسام.

ومن ركلة ركنية نفذها معلول وقابلها ياسر إبراهيم برأسية شكل الأهلي خطورة على مرمى محمد بسام.

ورد الجيش بهجمة سريعة ووصلت الكرة إلى عمرو السيسي الذي اخترق داخل منطقة جزاء الأهلي ولعب عرضية لكن ياسر إبراهيم أبعدها عن مناطق الخطورة.

وأهدر محمد شريف أخطر فرصة في المباراة بعدما انفرد بالمرمى بعد تمريرة من السولية في الدقيقة 44 لكنه سدد الكرة بعيدا عن شباك محمد بسام.

في الشوط الثاني هدد الجيش مرمى الأهلي بتسديدة من عبد الرحمن شيكا لكن الشناوي أبعدها وتابعها معلول وأخرها لركنية.

ورد الأهلي بهجمة خطيرة من انطلاقة لعلي معلول بعد تمريرة بينية من أفشة، ومرر الظهير التونسي الكرة إلى محمد شريف الذي سدد مباشرة من أمام المرمى لكن الكرة مرت بعيدا عن شباك محمد بسام.

وأجرى موسيماني التغيير الأول للأهلي بنزول الوافد الجديد لويس ميكيسوني بدلا من طاهر محمد.

وكاد أفشة أن يسجل أول أهداف الأهلي في الدقيقة 71 بعد تمريرة مزدوجة مع ميكيسوني لتصل له الكرة أمام المرمى ويسدد لكن بسام يبعدها لركنية.

وسدد الشحات تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن بسام أبعدها لركنية في الدقيقة 78.

ودفع موسيماني بصلاح محسن بدلا من حسين الشحات في الدقيقة 84. ليتحول ميكيسوني إلى الجانب الأيمن.

وضغط الأهلي بقوة في الدقائق الأخيرة وشكلت الهجمات المرتدة لطلائع الجيش خطورة على مرمى الشناوي.

الوقت الإضافي

وفي الوقت الضائع أرسل علي معلول عرضية قابلها محمد شريف بضربة رأسية لكن الكرة مرت جوار القائم.

لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي وتذهب المباراة للوقت الإضافي.

وأجرى موسيماني التبديل الثالث قبل بداية الوقت الإضافي بنزول المهاجم الجديد حسام حسن بدلا من المدافع أيمن أشرف.

ليتحول حمدي فتحي للعب في قلب الدفاع بجوار ياسر إبراهيم، ويعود أفشة لوسط الملعب بجوار السولية.

ومر الشوط الإضافي الأول دون تغيير في النتيجة لينتهي بالتعادل السلبي.

وشارك محمد هاني بدلا من أكرم توفيق في بداية الشوط الإضافي الثاني.

ركلات الترجيح

وفي ركلات الترجيح سجل للأهلي كل من علي معلول وعمرو السولية وأهدر الثلاثي بدر بانون وأفشة ومحمد شريف.

وتصدى محمد بسام حارس طلائع الجيش للركلات الثلاثة المهدة من لاعبي الأهلي.

بينما سجل لطلائع الجيش كل من محمد الصباحي ومحمد الجويني وعمرو السيسي، بينما أهدر كريم الطيب وحسن مجدي.